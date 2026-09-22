Typ Du – Das Diabetes Event am 24. Oktober in Mainz: Diabetes-Kids ist vor Ort

Neue Diabetes-Technologien kennenlernen, Fragen direkt an Expert stellen, Erfahrungen austauschen – und natürlich Diabetes-Kids treffen: Am Samstag, den 24. Oktober 2026, findet in Mainz „Typ Du – Das Diabetes Event“ statt. Auch Diabetes-Kids.de wird vor Ort sein und wir freuen uns darauf, viele Familien und vielleicht auch einige bekannte Gesichter persönlich zu treffen.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen mit Diabetes und ihre Angehörigen und bietet von 10:00 bis 16:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm rund um den Diabetesalltag. Der Eintritt ist kostenfrei.

Diabetes-Technologie zum Anfassen

Ein Schwerpunkt des Tages liegt auf aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in der Diabetes-Technologie. Geplant sind spannende Einblicke in innovative Diabetes-Technologien, Informationen zu aktuellen und zukünftigen Insulinpumpen-Konnektivitäten sowie interaktive Workshops.

Dabei soll es nicht nur um Theorie gehen: Besucher können Fragen stellen, sich mit Fachleuten und anderen Menschen mit Diabetes austauschen und praktische Anregungen für den eigenen Diabetesalltag mitnehmen. Auch die Libre-Sensortechnologie kann vor Ort unverbindlich kennengelernt und ausprobiert werden.

Austausch mit Expert, Herstellern und Selbsthilfe

Was wir besonders schön finden: Bei „Typ Du“ soll ausdrücklich genügend Raum für persönliche Gespräche vorhanden sein. Vor Ort besteht die Möglichkeit, mit Expert, Herstellervertreter, Selbsthilfeorganisationen und anderen Menschen mit Diabetes ins Gespräch zu kommen.

Gerade für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes kann ein solcher Tag eine gute Gelegenheit sein, sich über neue technische Möglichkeiten zu informieren, Erfahrungen anderer Familien mitzunehmen und eigene Fragen direkt anzusprechen.

Diabetes-Kids ist ebenfalls dabei

Auch wir von Diabetes-Kids.de werden in Mainz vor Ort sein.

Für uns sind Veranstaltungen wie diese immer auch eine schöne Gelegenheit, euch nicht nur online, sondern ganz persönlich zu treffen. Kommt also gerne bei uns vorbei, sagt Hallo und sprecht uns an – egal ob ihr Diabetes-Kids schon seit vielen Jahren kennt oder gerade erst auf unsere Community aufmerksam geworden seid.

Wir freuen uns auf interessante Gespräche, eure Erfahrungen und natürlich darauf, viele Diabetes-Kids-Familien in Mainz zu sehen.

Die wichtigsten Informationen

Typ Du – Das Diabetes Event

📅 Samstag, 24. Oktober 2026

⏰ 10:00–16:00 Uhr

📍 The Pier, Am Brand 41, 55116 Mainz

🎟️ Eintritt kostenfrei

Anmeldung unter diesem Link

Für Getränke und einen Mittagsimbiss ist gesorgt. Die Veranstaltungsräume sind barrierefrei zugänglich. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Parkhaus Am Brand. Reise- und Parkkosten werden nicht übernommen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher empfehlen die Veranstalter eine frühzeitige Anmeldung.

Wir sehen uns in Mainz – wir freuen uns auf euch! 💙