Am Sonntag, den 31. Januar 2027, trifft sich die Typ-1-Diabetes-Community wieder in Berlin. Unter dem Motto „Time for us!“ lädt der T1Day Menschen mit Typ-1-Diabetes, ihre Familien und Angehörigen zu einem abwechslungsreichen Tag voller Begegnungen, spannender Vorträge, neuer Technologien und persönlichem Erfahrungsaustausch ein.

Und natürlich sind auch wir von Diabetes-Kids.de wieder mit dabei!

Gerade für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes bietet die Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren, andere Familien kennenzulernen und neue Impulse für den gemeinsamen Diabetes-Alltag mitzunehmen.

Die Highlights für Familien

Kids Lounge – Spaß für die Kinder, Zeit für die Eltern

Auch 2027 gibt es wieder eine eigene Kids Lounge. Hier werden die Kinder von erfahrenen Diabetesberaterinnen betreut und können Zeit mit anderen Kindern verbringen, während ihre Eltern die Vorträge besuchen, sich über neue Technologien informieren oder mit anderen Familien austauschen.

Für die Kinder ist es eine schöne Gelegenheit, ganz selbstverständlich mit anderen Kindern zusammen zu sein, die ebenfalls mit Diabetes aufwachsen.

Spannende Einblicke in die Zukunft der Diabetestherapie

Besonders interessant für Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes dürfte der Themenblock „Zwischen Hoffnung und Realität“ sein. Auf dem Programm stehen unter anderem:

Typ-1-Diabetes-Früherkennung: Welche Möglichkeiten gibt es, einen Typ-1-Diabetes bereits vor dem Auftreten erster Symptome zu erkennen?

Welche Möglichkeiten gibt es, einen Typ-1-Diabetes bereits vor dem Auftreten erster Symptome zu erkennen? Autoimmuntherapien: Welche neuen Ansätze gibt es, um den Verlauf der Erkrankung zu beeinflussen?

Welche neuen Ansätze gibt es, um den Verlauf der Erkrankung zu beeinflussen? Fully Closed Loop: Wie weit ist die Entwicklung vollständig automatisierter Insulinabgabesysteme, die den Diabetes-Alltag künftig noch stärker erleichtern könnten?

Wie weit ist die Entwicklung vollständig automatisierter Insulinabgabesysteme, die den Diabetes-Alltag künftig noch stärker erleichtern könnten? Diabetes und Sport: Bewegung und körperliche Aktivität mit Typ-1-Diabetes.

Bewegung und körperliche Aktivität mit Typ-1-Diabetes. Hautprobleme bei Diabetes-Technologie: Ein Thema, das viele Familien bei der Verwendung von Sensoren und Insulinpumpen beschäftigt.

Ein Thema, das viele Familien bei der Verwendung von Sensoren und Insulinpumpen beschäftigt. Time in Range und Lebensqualität: Warum ein gutes Leben mit Diabetes mehr bedeutet als möglichst perfekte Glukosewerte.

Darüber hinaus bieten Diskussionsrunden, Expertengespräche und interaktive t1-Camps die Möglichkeit, eigene Fragen einzubringen.

Diabetes-Technologie hautnah erleben

In der begleitenden Partnerausstellung können sich Besucher über Produkte und Entwicklungen im Bereich der Diabetestherapie informieren und direkt mit Herstellern ins Gespräch kommen.

Gerade für Familien, die vor der Entscheidung für eine neue Insulinpumpe, ein CGM-System oder ein AID-System stehen, ist dies eine interessante Gelegenheit.

Diabetes-Kids ist wieder mit dabei!

Wir freuen uns sehr, auch beim T1Day 2027 wieder persönlich für euch da zu sein.

Kommt bei uns vorbei, lernt uns kennen und informiert euch über unsere zahlreichen Angebote für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes:

Diabetes-Kids Freizeiten und Familientreffen

Diabetes-Kids Skifreizeit

Diabetes Games 2027 mit unserem gemeinsamen Vorabend-Event

Diabetes-Kids Sommertreff in Duderstadt

Unser bundesweites Patenprogramm

Online-Sprechstunden und Webinare

Unsere interaktive Diabetes-Technologie-Übersicht

Austausch und gegenseitige Unterstützung innerhalb unserer Community

Ganz besonders freuen wir uns darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Familien in unserer Diabetes-Kids-Gemeinschaft willkommen zu heißen.

Bereits am Samstag: t1-Community-Abend

Wer schon am Samstag, den 30. Januar 2027, nach Berlin anreist, hat von 19 bis 21 Uhr die Möglichkeit, beim Community-Abend in entspannter Atmosphäre andere Teilnehmer kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.

Familienfreundliche Eintrittspreise

Besonders erfreulich ist auch das Ticketangebot für Familien:

Einzelticket vor Ort: 45 Euro

Familienticket für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 14 Jahren: 85 Euro

Virtuelles Ticket für die Online-Teilnahme: 25 Euro

Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Beim Familienticket können bis zu drei Kinder kostenlos mit angemeldet werden.

Termin und Veranstaltungsort

Datum: Sonntag, 31. Januar 2027

Einlass: ab 9 Uhr

Veranstaltungsort: Hotel Berlin Alexanderplatz by Leonardo Hotels (ehemals H4/H2 Hotel)

Weitere Informationen, das aktuelle Programm und die Anmeldung findet ihr unter:

www.t1day.de

Wir können euch einen Besuch des T1Day sehr empfehlen. Denn neben all den technischen und medizinischen Entwicklungen ist es vor allem das persönliche Miteinander, das solche Veranstaltungen so wertvoll macht.

Gemeinsam geht vieles leichter – auch das Leben mit Typ-1-Diabetes!

Wir freuen uns auf euch in Berlin!

Euer Diabetes-Kids-Team