Spritzdemenz & heimlich naschen – wenn der Diabetes zum Familienstreit wird

Online Sprechstunde am 22.12.2026

„Hast du für die Schokolade Insulin abgegeben?“ – „Ja, Mama!“ Doch der Glukosewert steigt immer weiter. Später stellt sich heraus: Es wurde doch kein Insulin abgegeben. Und eigentlich sollte Mama auch gar nicht wissen, dass da noch ein Schokoriegel im Spiel war ...

Kommt Euch das bekannt vor?

Vergessene Insulinabgaben, heimliches Naschen und kleine oder größere Notlügen gehören zu den Situationen, die viele Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes besonders belasten.

Dabei geht es oft längst nicht mehr nur um Glukosewerte und Insulin. Es geht um Vertrauen, Selbstständigkeit, Frustration und die Frage, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, ohne ständig kontrollieren oder ermahnen zu müssen.

Unsere nächste Online-Sprechstunde Dienstag, 22. Dezember 2026

19:00–21:00 Uhr Thema: Spritzdemenz & heimlich naschen

Referentin: Isabel Laß, Diabetes-Fachpsychologin DDG

Ort: Online über Zoom

„Ich habe doch gar nichts gegessen!“

Eine Mutter schilderte in einer unserer vergangenen Sprechstunden eine Situation, die vermutlich viele Eltern kennen:

Ihre 14-jährige Tochter isst gelegentlich heimlich etwas, ohne dafür Insulin abzugeben. Später fallen die hohen Glukosewerte auf. Auf Nachfrage bestreitet die Tochter jedoch, etwas gegessen zu haben.

Die Mutter sucht daraufhin nach anderen Ursachen: Ist der Katheter verstopft? Die Insulinpatrone leer? Funktioniert der Sensor nicht richtig?

Am Ende sind beide genervt. Die Mutter ist enttäuscht, weil ihre Tochter nicht ehrlich war. Die Tochter fühlt sich kontrolliert und möchte einfach ihre Ruhe haben.

Wie lässt sich dieser Kreislauf durchbrechen? Wie schaffen wir es, dass unsere Kinder ehrlich mit uns umgehen können, auch wenn einmal etwas schiefgegangen ist?

Wenn das Insulin immer wieder „vergessen“ wird

Ein weiteres häufiges Thema ist die sogenannte „Spritzdemenz“.

Damit ist umgangssprachlich gemeint, dass Kinder oder Jugendliche vergessen, vor dem Essen Insulin abzugeben oder einen Bolus über ihre Pumpe auszulösen.

Das notwendige Wissen ist meist längst vorhanden. Die Kinder wissen, dass sie Insulin benötigen. Trotzdem passiert es immer wieder.

„Unsere Tochter nimmt beim Essen sogar ihre Pumpe in die Hand, führt die Insulinabgabe aber manchmal einfach nicht aus. Früher hat das jahrelang problemlos geklappt.“

Was steckt dahinter? Ist es wirklich Vergesslichkeit? Ablenkung? Der Wunsch, einfach einmal nicht an den Diabetes denken zu müssen? Oder vielleicht eine zunehmende Überforderung mit der täglichen Verantwortung?

Wie können Eltern helfen, ohne dass jede Erinnerung zu noch mehr Widerstand führt?

Heimlich naschen – obwohl Süßigkeiten gar nicht verboten sind?

Besonders interessant ist eine Beobachtung, die in den bisherigen Sprechstunden immer wieder auftauchte:

In vielen Familien dürfen die Kinder durchaus Süßigkeiten essen. Trotzdem wird heimlich genascht.

Eine Mutter berichtete sogar, dass sie inzwischen bestimmte Lebensmittel in ihrem Schlafzimmer einschließt, weil sie sich anders nicht mehr zu helfen weiß.

Andere Eltern beobachten, dass ihre Kinder gemeinsam mit Freunden Chips, Eis oder Süßigkeiten kaufen, ohne anschließend an die notwendige Insulinabgabe zu denken.

Und wieder andere entdecken, dass sogar die eigentlich für Unterzuckerungen vorgesehenen Hypo-Snacks heimlich aufgegessen wurden.

Dabei möchten die Eltern ihren Kindern das Naschen gar nicht verbieten. Sie wünschen sich lediglich, dass die notwendige Insulinversorgung berücksichtigt wird.

Warum verheimlichen Kinder etwas, das eigentlich erlaubt ist? Welche Rolle spielen Schuldgefühle, Angst vor Vorwürfen oder der Wunsch, selbst entscheiden zu dürfen? Und wie können Eltern dafür sorgen, dass Essen und Süßigkeiten nicht zu einem ständigen Streitthema werden?

Zwischen Erinnern, Kontrollieren und Loslassen

Viele Eltern stehen vor demselben Dilemma: Erinnern sie ihr Kind regelmäßig an die Insulinabgabe, reagiert es zunehmend genervt. Erinnern sie nicht, wird diese womöglich vergessen.

„Je öfter wir erinnern oder eingreifen, desto häufiger wird die Insulinabgabe vergessen. Wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus?“

Gerade in der beginnenden Pubertät möchten Kinder mehr Eigenverantwortung übernehmen. Gleichzeitig brauchen sie oft weiterhin Unterstützung, um das anspruchsvolle Diabetesmanagement zuverlässig zu bewältigen.

Die Herausforderung besteht darin, gemeinsam einen Weg zu finden, bei dem notwendige Sicherheit und zunehmende Selbstständigkeit zusammenpassen.

Ein hoher Glukosewert ist kein persönliches Versagen. Und eine vergessene Insulinabgabe sollte nicht automatisch zum Streit führen.

Wichtig ist vielmehr, zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert hat und welche Veränderungen den Alltag für alle Beteiligten erleichtern könnten. Die notwendige medizinische Versorgung muss dabei selbstverständlich gewährleistet bleiben.

Eure Fragen stehen im Mittelpunkt! In unserer Online-Sprechstunde möchten wir gemeinsam mit Isabel Laß unter anderem diesen Fragen nachgehen: Warum naschen Kinder heimlich, obwohl Süßigkeiten eigentlich erlaubt sind?

Wie können wir unsere Kinder motivieren, zuverlässig an ihre Insulinabgabe zu denken?

Was hilft gegen die sogenannte „Spritzdemenz“?

Wie reagieren wir, wenn unser Kind uns beim Thema Essen oder Insulin nicht die Wahrheit sagt?

Wie können wir verhindern, dass hohe Glukosewerte ständig zu Vorwürfen und Konflikten führen?

Wie lässt sich eine entspannte Routine entwickeln, ohne das Kind permanent kontrollieren zu müssen?

Wie viel Eigenverantwortung können und sollten wir unserem Kind in welchem Alter zutrauen?

Mit Isabel Laß neue Perspektiven entwickeln

Unsere Referentin Isabel Laß ist Diplom-Psychologin, Diabetes-Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin.

Sie lebt selbst seit ihrer Kindheit mit Typ-1-Diabetes und kennt viele Herausforderungen des Diabetesalltags auch aus eigener Erfahrung.

Gemeinsam möchten wir die Verhaltensweisen unserer Kinder besser verstehen und überlegen, wie wir im Familienalltag anders und vielleicht entspannter damit umgehen können.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Schuldige zu suchen oder Kinder zu mehr Disziplin zu drängen. Vielmehr möchten wir herausfinden, wie Eltern ihre Kinder stärken, Vertrauen aufbauen und gemeinsam mit ihnen alltagstaugliche Lösungen entwickeln können.

Denn das Ziel ist nicht ein perfektes Kind mit perfekten Glukosewerten, sondern ein möglichst selbstständiger, sicherer und entspannter Umgang mit dem Diabetes.

Jetzt zur Online-Sprechstunde anmelden! Spritzdemenz & heimlich naschen Dienstag, 22. Dezember 2026

19:00–21:00 Uhr

Online über Zoom

Mit Isabel Laß, Diabetes-Fachpsychologin DDG Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit genügend Zeit für Eure persönlichen Fragen bleibt. Die Anmeldegebühr beträgt 5 Euro. Eure Fragen könnt Ihr bereits bei der Anmeldung einreichen. Jetzt anmelden & dabei sein Online-Sprechstunde von Diabetes-Kids.de in Kooperation mit diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

Wir freuen uns auf einen offenen, verständnisvollen und hilfreichen Austausch mit Euch!

Euer Diabetes-Kids Team