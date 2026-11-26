Gemeinsam spielen, Spaß haben, Erfahrungen austauschen und neue Freundschaften knüpfen – dazu sind alle Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Diabetes am kommenden Sonntag, den 29. November 2026, nach Heidelberg eingeladen.

Brit Steffen, Kinderkrankenschwester auf der Stoffwechselstation des Universitätsklinikums Heidelberg, organisiert erneut einen bunten Spielenachmittag für Kinder und Jugendliche mit Diabetes und ihre Familien.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr ein solches Treffen stattgefunden hat, steht die Veranstaltung dieses Mal allen interessierten Familien offen – ganz unabhängig davon, in welcher Klinik oder Praxis ihre Kinder betreut werden.

Zahlreiche Spiele warten auf Euch. Natürlich dürft Ihr auch gerne Eure eigenen Lieblingsspiele mitbringen!

Während die Kinder gemeinsam spielen und neue Freundschaften schließen können, bietet sich für die Eltern eine schöne Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen aus dem Diabetes-Alltag auszutauschen.

Alle Informationen auf einen Blick

Wann: Sonntag, 29. November 2026, von 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 29. November 2026, von 14 bis 18 Uhr Wo: Im Neuenheimer Feld 440, Nebengebäude der Kinderklinik Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 440, Nebengebäude der Kinderklinik Heidelberg Für wen: Kinder und Jugendliche mit Diabetes und ihre Familien

Kinder und Jugendliche mit Diabetes und ihre Familien Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme ist kostenlos Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Auch eine spontane Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist ausdrücklich möglich!

Eine kurze Nachricht an die Organisatorin mit der Anzahl und dem Alter der teilnehmenden Kinder wäre für die Planung jedoch hilfreich.

Die Spielenachmittage sollen zukünftig regelmäßig stattfinden.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Brit Steffen für ihr Engagement und wünschen allen teilnehmenden Familien einen wunderschönen Spielenachmittag!

Gemeinsam sind wir stärker!

Euer Diabetes-Kids Team