Sehen wir uns am 7.11. in Berlin? 💙 Meilensteine der modernen Diabetologie 2026 : Ein eigener Tag für Familien – mit Kids Corner und Diabetes-Kids Junior Crew
Am 7. November 2026 sind wir bei den Meilensteinen der modernen Diabetologie in Berlin – und wir würden uns riesig freuen, dort möglichst viele von Euch persönlich zu treffen!
Für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes und für Jugendliche gibt es den ganzen Tag eine eigene Extra-Bühne mit Familienthemen, unterstützt von Diabetes-Kids.de.
Und während Ihr Euch Vorträge anhört oder Euch mit anderen Eltern austauscht, sorgt unsere Diabetes-Kids Junior Crew mit Caro, Rieke, Thea und Patrick im Kids Corner für Unterhaltung: 🎨 Malen & Basteln, 🎭 Kinderschminken, 🐺 Werwolf spielen und natürlich jede Menge Spaß mit anderen Kids.
Lasst Euch also bitte nicht vom Hauptthema der Veranstaltung rund um die „Abnehmspritze“ abschrecken – wir haben unseren eigenen Bereich speziell für Familien und Jugendliche.
💙 Eintritt frei!
Eine Anmeldung ist für den Besuch nicht erforderlich – nur wenn Ihr an der Verlosung eines E-Bikes teilnehmen möchtet.
📅 Samstag, 7. November 2026
📍 Berlin
Wer von Euch ist dabei? Sehen wir uns in Berlin? 😊
Wir freuen uns auf Euch!
Einer für Alle und Alle für einen!
DiabetesDE, Veranstaltungen, Diabetes-Kids Event
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