Noch freie Plätze: Familiennachmittag im Maxipark Hamm!

Ihr habt Lust auf einen entspannten Nachmittag mit anderen Familien, Austausch und einem tollen Programm für die Kinder? Dann schaut euch diesen Termin an – es sind noch Plätze frei!

Am Samstag, 26. September 2026, von 13:00 bis 18:00 Uhr findet im Maxipark in Hamm ein Familiennachmittag für Kinder und Jugendliche mit Diabetes sowie ihre Eltern und Geschwister statt.

Die Kinder können sich austoben und am Programm teilnehmen, während die Eltern Gelegenheit zum Austausch haben. Mit dabei ist Diabetesberaterin Elke Erlitz, die für Fragen, Tipps und aktuelle Informationen zur Verfügung steht. Außerdem bleibt viel Zeit, um sich ganz unkompliziert mit anderen Familien auszutauschen. Zum Abschluss bzw. zwischendurch wird gemeinsam gegrillt. 🌭🥗

📍 Maxipark, Alter Grenzweg 2, 59071 Hamm

📅 Samstag, 26.09.2026 | 13–18 Uhr

👉 Anmeldung noch bis zum 15. September 2026 – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer mag, darf gerne einen Salat für das Grillbuffet mitbringen.

Fragen und Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. oder 0151 27238945

💙 Vielleicht genau die richtige Gelegenheit, andere Diabetes-Familien aus der Region kennenzulernen. Also schnell noch einen der freien Plätze sichern!

Gerne teilen – vielleicht kennt ihr eine Familie aus Hamm und Umgebung, für die der Nachmittag interessant ist.