Meilensteine der modernen Diabetologie / Weltdiabetestag 2026: Zusätzliche Bühne für Familien und Jugendliche

Am Samstag, den 7. November 2026, finden in Berlin die „Meilensteine der modernen Diabetologie / Weltdiabetestag“ statt. Sie bringt Menschen mit Diabetes, Angehörige, Fachleute und Interessierte zusammen und bietet aktuelle Informationen, spannende Vorträge sowie viele Möglichkeiten zum persönlichen Austausch.

In diesem Jahr gibt es eine zusätzliche Bühne mit Themen ausschließlich für Eltern mit Kindern und für Jugendliche. Diese Bühne wird unterstützt von Diabetes-Kids.de.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Wir hoffen deshalb sehr, möglichst viele Familien aus unserer Community in Berlin persönlich begrüßen zu dürfen. Um Anmeldung wird gebeten.

Themen aus dem Alltag von Familien und Jugendlichen

Auf der zusätzlichen Bühne stehen Fragen und Erfahrungen im Mittelpunkt, die Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes sowie Jugendliche besonders beschäftigen.

Das vorläufige Programm umfasst unter anderem Themen wie den Alltag in Kita und Schule, die Herausforderungen während der Pubertät, Reisen und Auslandsaufenthalte, Partys und Festivals sowie aktuelle Entwicklungen bei der Diabetes-Technik.

Dabei soll es nicht nur um die Vermittlung von Informationen gehen. Auch persönliche Erfahrungen, praktische Anregungen und der Austausch zwischen Familien, Jugendlichen und Fachleuten werden eine wichtige Rolle spielen.

Das genaue Vortragsprogramm wird derzeit noch ausgearbeitet und kann sich bis zur Veranstaltung verändern.

Die Diabetes-Kids Junior Crew ist dabei

Während die Eltern Vorträge besuchen, Fragen stellen oder sich auf der begleitenden Ausstellung informieren, sorgt unsere Diabetes-Kids Junior Crew für ein abwechslungsreiches Programm mit den Kindern.

Gemeinsam wird gebastelt, gespielt, gelacht und natürlich auch die eine oder andere neue Freundschaft geschlossen. Als mögliche Kreativangebote sind derzeit geplant:

Wassertattoos und Ausmalbilder

Kinderschminken

Armbänder und Haarbänder flechten

Knüpfen und Flechten mit Paracord

eventuell eigene Buttons gestalten

Natürlich soll auch die Bewegung nicht zu kurz kommen. Beim Twister sind Geschicklichkeit und gute Laune gefragt. Beim Gruppenspiel Werwolf versuchen die Dorfbewohner durch Diskussion und Abstimmung herauszufinden, welche Mitspieler heimlich die Werwölfe sind. Vielleicht bleibt außerdem noch Zeit zum Springseilspringen und für weitere spontane Spiele.

Welche Angebote schließlich umgesetzt werden können, hängt von den räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten vor Ort ab.

Information, Begegnung und Gemeinschaft

Die „Meilensteine der modernen Diabetologie / Weltdiabetestag“ sind eine gute Gelegenheit, Neues zu erfahren, Fragen zu stellen und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Für Familien und Jugendliche bietet die zusätzliche Bühne einen Bereich, in dem ihre besonderen Fragen und Alltagserfahrungen im Mittelpunkt stehen.

Uns von Diabetes-Kids.de ist dabei besonders wichtig, dass neben den Vorträgen auch die Gemeinschaft nicht zu kurz kommt. Kinder und Jugendliche können andere kennenlernen, für die Sensoren, Insulinpumpen und Diabetes ebenfalls zum Alltag gehören. Eltern können Erfahrungen austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Merkt Euch deshalb den 7. November 2026 vor und kommt nach Berlin!

Wir freuen uns auf einen informativen, abwechslungsreichen und fröhlichen Tag und hoffen, möglichst viele von Euch dort persönlich zu treffen.

Einer für Alle und Alle für einen!