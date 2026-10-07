Meilensteine der modernen Diabetologie 2026 in Berlin : Ein eigener Tag für Familien – mit Kids Corner und Diabetes-Kids Junior Crew

Am Samstag, den 7. November 2026, finden in Berlin die „Meilensteine der modernen Diabetologie“ statt – und in diesem Jahr lohnt sich der Besuch ganz besonders für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes.

Lasst Euch dabei bitte nicht vom Hauptthema der Gesamtveranstaltung, der „Abnehmspritze“, abschrecken. Denn für Familien und Jugendliche gibt es den gesamten Tag über einen eigenen Vortragsraum mit Themen, die speziell für Euch interessant sind – unterstützt von Diabetes-Kids.de.

Ein eigener Vortragsraum nur für Familienthemen

Während auf den anderen Bühnen die allgemeinen Schwerpunkte der Veranstaltung im Mittelpunkt stehen, dreht sich in unserem Bereich alles um das Leben mit Typ-1-Diabetes in der Familie.

Geplant sind Vorträge und Gespräche zu Themen, die Eltern, Kinder und Jugendliche tatsächlich im Alltag beschäftigen – von Kita und Schule über Pubertät, Freizeit, Reisen und Auslandsaufenthalte bis hin zu moderner Diabetes-Technik.

Damit möchten wir einen Ort schaffen, an dem Ihr Euch informieren, Fragen stellen und Euch mit anderen Familien austauschen könnt.

Kids Corner: Während die Eltern zuhören, haben die Kids Spaß

Und natürlich haben wir auch an die Kinder gedacht. In unserem Kids Corner kümmert sich die Diabetes-Kids Junior Crew um ein abwechslungsreiches Programm.

Caro, Rieke, Thea und Patrick sind für die Kids da und haben einiges vorbereitet. Unter anderem soll es geben:

Kinderschminken

Basteln

Malen

verschiedene gemeinsame Spiele

und natürlich Werwolf für alle, die Lust auf eine spannende Runde haben

Dabei geht es vor allem um eines: gemeinsam Spaß haben, andere Kinder kennenlernen und einen schönen Tag verbringen. Ganz nebenbei entstehen dabei oft die besten Kontakte – denn hier muss niemand erklären, was ein Sensor oder eine Insulinpumpe ist.

Während die Eltern Vorträge besuchen, Fragen stellen oder sich auf der begleitenden Ausstellung informieren, sorgt unsere Diabetes-Kids Junior Crew für ein abwechslungsreiches Programm mit den Kindern.

Gemeinsam wird gebastelt, gespielt, gelacht und natürlich auch die eine oder andere neue Freundschaft geschlossen. Als mögliche Kreativangebote sind derzeit geplant:

Wassertattoos und Ausmalbilder

Kinderschminken

Armbänder und Haarbänder flechten

Knüpfen und Flechten mit Paracord

eventuell eigene Buttons gestalten

Natürlich soll auch die Bewegung nicht zu kurz kommen. Beim Twister sind Geschicklichkeit und gute Laune gefragt. Beim Gruppenspiel Werwolf versuchen die Dorfbewohner durch Diskussion und Abstimmung herauszufinden, welche Mitspieler heimlich die Werwölfe sind. Vielleicht bleibt außerdem noch Zeit zum Springseilspringen und für weitere spontane Spiele.

Welche Angebote schließlich umgesetzt werden können, hängt von den räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten vor Ort ab.

Information, Begegnung und Gemeinschaft

Die „Meilensteine der modernen Diabetologie / Weltdiabetestag“ sind eine gute Gelegenheit, Neues zu erfahren, Fragen zu stellen und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Für Familien und Jugendliche bietet die zusätzliche Bühne einen Bereich, in dem ihre besonderen Fragen und Alltagserfahrungen im Mittelpunkt stehen.

Uns von Diabetes-Kids.de ist dabei besonders wichtig, dass neben den Vorträgen auch die Gemeinschaft nicht zu kurz kommt. Kinder und Jugendliche können andere kennenlernen, für die Sensoren, Insulinpumpen und Diabetes ebenfalls zum Alltag gehören. Eltern können Erfahrungen austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Merkt Euch deshalb den 7. November 2026 vor und kommt nach Berlin!

Wir freuen uns auf einen informativen, abwechslungsreichen und fröhlichen Tag und hoffen, möglichst viele von Euch dort persönlich zu treffen.

Einer für Alle und Alle für einen!