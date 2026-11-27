DIABETES-KIDS UNTERWEGS | EVENT-RÜCKBLICK Meilensteine der modernen Diabetologie 2026 – eine Bühne für Familien und ganz viel Diabetes-Community! Ein Tag voller Wissen, Begegnungen, neuer Perspektiven und strahlender Kinder.

Am 7. November 2026 fanden in Berlin die „Meilensteine der modernen Diabetologie“ gemeinsam mit der Patientenveranstaltung zum Weltdiabetestag statt.

Die von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe organisierte Veranstaltung bot zahlreiche Möglichkeiten, sich über aktuelle Entwicklungen in der Diabetes-Therapie zu informieren, neue Technologien kennenzulernen und sich persönlich auszutauschen.

Für uns von Diabetes-Kids.de war die diesjährige Veranstaltung etwas ganz Besonderes: Erstmals gab es eine eigene Bühne speziell für Kinder, Jugendliche und Familien mit Typ-1-Diabetes – unterstützt von Diabetes-Kids.de.

Unser Engagement bei den Meilensteinen 2026 ✔ Unterstützung der eigenen Family-Bühne

✔ Ein rund 120 Quadratmeter großer Kids Corner

✔ Unsere ehrenamtliche Diabetes-Kids Junior Crew

✔ Persönlicher Austausch an unserem Diabetes-Kids-Stand

🎥 Meilensteine 2026 – der Tag in bewegten Bildern Für alle, die noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchten oder in diesem Jahr nicht persönlich dabei sein konnten, gibt es hier das Image-Video zur Veranstaltung. ©diabetesDE/Sympathiefilm Impressionen von den Meilensteinen der modernen Diabetologie 2026 in Berlin

🎤 Die Family-Bühne – endlich ganz viel Raum für unsere Themen!

Unter der Moderation von Maya Curman erwartete die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit persönlichen Erfahrungsberichten, medizinischem Fachwissen und vielen ganz konkreten Themen aus dem Familienalltag mit Typ-1-Diabetes.

🌎 Mit Diabetes die Welt entdecken Laura Heyn machte Mut, auch mit Typ-1-Diabetes einen Schüleraustausch, ein Auslandsstudium oder ein Gap Year zu wagen. 🤝 Eltern stärken Eltern Jennifer Sanchez und Isabelle Weberling stellten den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung von Familien in den Mittelpunkt. 🎶 Feiern, Festivals und Konzerte Laura Heyn und Nina Joachim beschäftigten sich mit der Frage, wie Jugendliche und junge Erwachsene auch mit Diabetes das Leben genießen können. 💬 Diabetes in der Pubertät Carolin und Michael Bertsch beleuchteten gemeinsam mit Diabetes-Fachpsychologin Isabel Laß die besonderen Herausforderungen dieser Lebensphase aus unterschiedlichen Perspektiven. 🏫 Sicher durch Kita und Schule Prof. Dr. Klemens Raile widmete sich einem Thema, das viele Familien täglich beschäftigt und bei dem es nach wie vor großen Handlungsbedarf gibt. 📱 Moderne Diabetes-Technologie Dr. Felix Reschke stellte aktuelle technische Entwicklungen für die Behandlung von Kindern mit Diabetes in den Mittelpunkt. 🌱 Mit Diabetes groß werden Babette Müller beschäftigte sich mit den Herausforderungen des Heranwachsens und der Stärkung von Kindern im Alltag. 🏃 Bewegung und Spaß Eine aktive Bewegungspause mit dem Team von sports-time.de brachte Schwung und Abwechslung ins Vortragsprogramm.

Gerade die Kombination aus medizinischem Fachwissen und persönlichen Erfahrungen machte dieses Programm so wertvoll. Denn nicht alle Herausforderungen im Familienalltag lassen sich allein durch bessere Glukosewerte oder modernere Technik bewältigen.

🎨 Unser Diabetes-Kids Corner – hier durften Kinder einfach Kinder sein! Während sich die Eltern bei den Vorträgen informierten oder mit anderen Familien austauschten, gab es für die jüngeren Besucherinnen und Besucher einen eigenen, rund 120 Quadratmeter großen Kids Corner. Unsere Diabetes-Kids Junior Crew mit Caro, Rieke, Thea und Patrick hatte dafür einiges vorbereitet: 🎨

Malen und Basteln 🌈

Kinderschminken 🐺

Werwolf-Spielrunden 🎲

Spielen und Freunde finden Der Gedanke dahinter ist derselbe, der auch unsere Diabetes-Kids Freizeiten seit vielen Jahren prägt: Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sollen erleben, dass sie nicht allein sind, dass sie dazugehören und dass Diabetes sie nicht davon abhalten muss, Spaß zu haben. Ein riesengroßes Dankeschön an unsere Junior Crew für ihren ehrenamtlichen Einsatz!

💡 Moderne Technik und neue Perspektiven

Auch außerhalb der Family-Bühne gab es zahlreiche interessante Themen für Familien mit Typ-1-Diabetes. Die Industrieausstellung und die Tech&Talk-Lounge boten die Möglichkeit, sich über neue Glukosesensoren, Insulinpumpen, automatisierte Insulinabgabesysteme und digitale Anwendungen zu informieren.

Zu den weiteren interessanten Themen zählten unter anderem:

Neue Ansätze zur Beeinflussung des Krankheitsverlaufs bei Typ-1-Diabetes

Mentale Gesundheit und psychische Widerstandskraft

Sport, Bewegung und Glukosemanagement

Moderne Glukosesensoren und AID-Systeme

Hautprobleme durch Sensoren und Pumpenpflaster

Wer sich unabhängig von der Veranstaltung einen Überblick über die aktuellen technischen Möglichkeiten verschaffen möchte, findet auf Diabetes-Kids unsere regelmäßig aktualisierte, interaktive Diabetes-Tech-Übersicht.

💙 Ein herzliches Dankeschön! Wir bedanken uns ganz herzlich bei diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe für die tolle Zusammenarbeit und insbesondere dafür, dass den Themen von Kindern, Jugendlichen und Familien in diesem Jahr eine eigene Bühne gewidmet wurde. Unser Dank gilt natürlich auch allen Referentinnen und Referenten, unserer Junior Crew, allen Helferinnen und Helfern und ganz besonders den Familien, die uns in Berlin besucht haben. Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes brauchen nicht nur eine gute medizinische Versorgung, sondern auch Austausch, Gemeinschaft, Verständnis und eine starke Stimme. Genau dafür setzen wir uns bei Diabetes-Kids.de ein – seit mittlerweile 26 Jahren!

SAVE THE DATE 📅 Meilensteine der modernen Diabetologie 2027 14. November 2027 Am Weltdiabetestag sehen wir uns hoffentlich wieder! Merkt euch den Termin schon heute im Kalender vor. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen bekannten und neuen Familien und hoffen, dass auch 2027 die Themen von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes wieder einen besonderen Platz im Veranstaltungsprogramm finden. Zur offiziellen Veranstaltungswebseite »