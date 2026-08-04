KURZFRISTIG WIEDER EIN ZIMMER FREI beim Diabetes-Kids Sommertreff 2026 für Kids mit Typ1 Diabetes und Ihrer Familie - Information und Anmeldung ab sofort!

Der Diabetes-Kids Sommertreff 2026 geht für 4 Tage vom 27. bis 30. August 2026 ins Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt. Aufgrund von einer Absage haben wir nun ein Zimmer frei.

Das Kolping Ferienparadies Pferdeberg bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine "Zeit, die gut tut!". Ob Abenteuerspielplatz, Fußballplatz, Volleyballfeld, Fahrradverleih oder Bibliothek, Fernsehraum und vieles mehr – das Haus, die regionalen Ausflugsziele sowie ein vielseitiges Animationsprogramm runden den Aufenthalt zum Erholen.

Die Anmeldefrist geht bis Ende Oktober 2025.

Mitfahren dürfen:

Kinder und Jugendliche mit Diabetes

mit ihren Eltern

und Geschwisterkindern

Die Teilnahme einer erwachsenen Begleitperson ist zwingend notwendig.

WICHTIG: Wir lassen erst Mal alle Buchungen bis Ende Okt. 2025 in eine Warteliste laufen. Eine endgültige Information erhaltet ihr erst nach Auslosung der Plätze.

Die Fahrt geht vom 27. bis 30. August 2026 ins Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt

Dieses Hotel liegt sehr zentral vor den Toren Duderstadts, eingebettet in die schöne Landschaft des grünen Eichsfelds.

Nur um Missverständnissen vorzubeugen, es gibt im Ferienparadies Pferdeberg keine Pferde. So heist lediglich die Gegend.

Wenn ihr von weiter her kommt, kann Euch der teilnehmende Kinderdiabetologe den therapeutischen Nutzen dieser Reise attestieren. Mit dieser Bescheinigung solltet ihr keine Probleme haben, für den Freitag einen „Sonderurlaub“ für euer Kind mit Diabetes zu erhalten. Geschwisterkinder können, wenn sie auch von der Schule frei gestellt werden, gerne mitkommen.

HIER GEHTS ZUR BUCHUNG

WICHTIG: DIE OFFZIELLE ANMELDEPHASE FÜR DIESES EVENT IST BEREITS ABGESCHLOSSEN, ABER IHR KÖNNT EUCH HIER GERNE NOCH IN DIE UNVERBINDLICHE WARTELISTE EINTRAGEN!

Hier nun die Details:

1) Kosten

Die Kosten pro Person inklusive Vollpension (Donnerstag Abend bis Sonntag Mittag) für diese Fahrt sind bei Buchung bis zum 30.10.2025 wie folgt:

Vollzahler Rabattierter Preis (siehe**) Erwachsene ab 18J € 237 € 220,5 Jugendliche 12-17J € 204 € 190,5 Kinder 7-11J € 174 € 162 Kinder 3-6J € 142,20 € 135 Tagesbesucher mit auswärtiger Unterbringung € 135 € 135

** Wenn eine Person in Eurer Familie einen Schwerbehinderten Status hat, wird die komplette Familie nach dem rabattierten Preis berechnet. Wenn ein ärztliches Attest zur Erholungsbedürftigkeit vorliegt, wird nur die Person, auf die das Attest ausgestellt wurde rabattiert. Am Anreisetag darf dies nicht älter als 2 Monate sein! Der Ausweis bzw. das Attest müssen beim Check-In vorgelegt werden. Ansonsten kann der Rabatt nicht gewährt werden.

Kinder unter 3 Jahre sind gratis.

Hunde sind leider nicht erlaubt

Unser Event dauert 4 Tage, vom 27. - 30. August 2026. Eine kürzere oder längere Buchungsdauer ist nicht möglich bzw. müsstet Ihr direkt mit der Herberge vereinbaren

Beispielrechnungen:

2 Eltern + 2 Kinder im Alter von 11 und 14 (ohne Rabatt)

2x Erwachsene = 237 € * 2 Personen = 474,00 €

1x Kind 14Jahr = 204 € = 204,00 €

1x Kind 11Jahr = 174 € = 174,00 €

GESAMT: 852,00 €





2x Erwachsene = 237 € * 2 Personen = 474,00 € 1x Kind 14Jahr = 204 € = 204,00 € 1x Kind 11Jahr = 174 € = 174,00 € GESAMT: 1 Elternteil mit 1 Kind im Alter von 11 (mit Rabatt für beide Teilnehmer)

1 x Erwachsene =220 € = 220,5 €

1x Kind 11Jahre = 162 € = 162,0 €

GESAMT: 382,5 €

2) Verpflegung

Die Verpflegung enthält das Frühstück, Mittag- sowie ein Abendessen als Buffet. Das Wochenende beginnt mit dem Abendessen am Donnerstag und endet mit dem Mittagessen am Sonntag. Sollte eine Familie eher abreisen wollen, so gibt es die Möglichkeit eines Lunchpakets. Dieses sollte bis Samstagnachmittag angemeldet werden, damit die Küche dieses vorbereiten kann und nicht zu viel Mittagessen vorbereitet.

Getränke gibt es auch und zwar:

- Zum Frühstück: Kaffee, Tee, Wasser, ein Fruchtsaft aus dem Spender, Wasser, Kakao, Milch

- Zum Mittag: Wasser aus dem Wasserspender (dieser ist ganztägig zugänglich, solange der Speisesaal offen ist)

- Zum Abendessen: Tee und Wasser

Außerhalb der Mahlzeiten ist im Haus ein Kaffeeautomat und ein Getränkeautomat an dem man sich Getränke holen kann. Außerdem stehen in der Tatico Bar Kühlschränke, an denen man sich bedienen kann, diese Getränke notiert und vor Abreise an der Rezeption zahlt. Hier sind die gängigen Getränke wie Cola, Fanta, Sprite, Schorle, Bier und Radler verfügbar.

3. Buchung

Die Buchung erfolgt direkt über das verlinkte Anmeldeformular auf dieser Seite.

Nach dem Absenden dieses Formulars bekommt ihr umgehend eine Bestätigung Eurer Anmeldedaten an die angegebene Mailadresse geschickt. Bitte achtet darauf, daß alle Eure Daten richtig angegeben sind. Da wir hauptsächlich über E-Mail mit Euch kommunizieren, informiert uns bitte umgehend, wenn sich die Mailadresse ändert.

4. Reiseversicherung

Das Hotel wird Euch den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung empfehlen. Dieses möchten wir wärmstens ans Herz legen. Beachtet bitte, dass ihr im Falle eines Rücktritts der Buchung die Kosten auch bei unverschuldetem Rücktritt (z.B. bei Krankheit) ohne eine Reiserücktrittsversicherung selbst zahlen müsst. Ganz wichtig: Diese Veranstaltung ist ein privates Treffen von Familien mit einem diabetischen Kind. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Riskio und eine Haftung seitens der Organisatoren ist ausgeschlossen.

5. Zahlungsbedingungen

10% Anzahlung nach Buchungsbestätigung durch das das Ferienparadies / Die Restzahlung ist per Überweisung oder Einzug 4 Wochen vor Anreise zu zahlen.

6. Anreise

Um die Anreise zum Ferienparadies müsst ihr Euch selbst kümmern.

Am günstigsten ist die Anreise mit dem PKW. Eventuell ist die Bildung von Fahrgemeinschaften möglich.

Das Parken beim Ferienparadies ist kostenlos.



Per Bahn nach Anreisebahnhof Göttingen (ICE Bahnhof) ca. 24 Km von Göttingen – mit dem Bus (Kosten 5 Euro für Erwachsene 2,50 Euro für Kinder) weiter ca. 45 Minuten bis Duderstadt oder Bahnhof Worbis Leinefelde ca. 18 Km von Duderstadt

Der Zimmerbezug ist ab 15:00 Uhr möglich, aber man kann auch schon vorher anreisen. Am Abreisetag ist das Zimmer bis 10:00 Uhr zu räumen.

7. Sonstiges:

WLAN - Gibt es kostenlos im Hotel

Eine Sauna, eine Kinderdisco und eine Kegelbahn ist im Haus.

Mobilfunk - Guter Empfang

Auch Sonnenschutz ist sehr wichtig, da wir viel im Freien sind.

Das Leitungswasser ist sehr gut trinkbar

Es gelten die AGB des Ferienparadies Pferdeberg unter https://www.kolping-duderstadt.de/themen/kontakt/agb/.

Bitte achtet hier auch auf die bei Buchung sofort fälligen 10% Stornogebühren!

8. Programm

Wir werden einige Kinderdiabetologen und andere Diabetes Profis mit dabei haben. All diese Menschen tun dies ehrenamtlich und werden vor Ort mit Rat und Tat zur Verfügung stehen und ein paar interessante Diskussionsrunden bzw. Vorträge halten. Zu den gewünschten Themen werden wir Euch im Vorfeld befragen.

9. Freistellung von der Schule

Da wir den nächste Sommertreff bereits am Donnerstag starten, wird Euch unser teilnehmender Kinderdiabetologe/in eine Bescheinigung für die Schule, mit der Bitte um Freistellung, ausstellen. Dies machen wir bei jeder Freizeit ausserhalb der Schulferien so und es ist in der Regel kein Problem.

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