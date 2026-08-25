Jetzt noch anmelden zur Con-T1 am 12.09.2026 in Frankfurt/Main

🎉 Kids, Teens, Twens – save the date! Einladung zur Convention 2026!

Am 12. September 2026 ist es wieder so weit: Ein Tag nur für Kids, Teens und Twens mit Typ-1-Diabetes, an dem alle Themen besprochen werden. Mit dem BdKJ (Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V.) als Veranstalter und zugleich mit dem bewährten Orga-Team der letzten Jahre.

Dank unserer Unterstützer und Aussteller, können wir diesen Tag bei kostenfreiem Eintritt auf die Beine stellen!

The place to be!

Wir treffen uns wieder im Kap Europa in Frankfurt am Main –mitten in der City, super erreichbar und mit ganz viel Platz für Austausch, Infos und Action!

🕘 Wann & wo?

📍 Kap Europa, Osloer Straße 5, Frankfurt am Main

🗓 Samstag, 12.09.2026

🕙 10:00–17:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr)

💬 Was erwartet euch?

Einen besonderen Fokus legt die Con-T1 2026 auf die Themen Stigmatisierung und Zöliakie.

Ein ganzer Tag voller spannender Themen, cooler Aktionen und ganz viel Austausch mit anderen, die – genau wie ihr – Typ-1-Diabetes in ihrem Alltag managen. Egal ob du gerade erst die Diagnose bekommen hast oder schon ein alter Hase bist – hier ist für alle Altersgruppen etwas dabei! Und auch für Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrkräfte und medizinische Berater*innen!

Themen, die jetzt schon feststehen:

Pubertät & Typ-1 – Wenn der Blutzucker Achterbahn fährt 🚀

Motivation – Von Durchhängern und Superkräften 💪

Diabetes & Sport – Wie du dein Ding machst, egal was du vorhast 🏃♀️⚽

Studien & Früherkennung – Wie man Typ-1 auf die Schliche kommt 🔍

Transition – Wenn aus Teens junge Erwachsene werden 🌱

Natürlich gibt's noch viel mehr. Auch an die Kleinsten und Geschwisterkinder ist gedacht – das detaillierte Programm wächst gerade noch. 🧠💡

💙 Unsere Schirmherren und -frauen

Wir sind mega stolz, dass uns auch in diesem Jahr wieder so tolle Vorbilder mit ihrer Schirmherrschaft zur Seite stehen, die zeigen: Typ-1 hält dich nicht auf!

Mit dabei sind:

Timur Oruz – Hockey-Nationalspieler, Olympiasieger und Weltmeister

Megan Walkowiak – Hip-Hop-Tänzerin, Vizewelt- und Europameisterin

Dr. Mirjam Eiswirth – Achtsamkeits Coachin und Buch Authorin

und andere

Danke, dass ihr eure Geschichten, eure Erfahrungen und eure Energie mit uns teilt!

🙌 Danke an unsere Partner & Unterstützer!

Ein riesiges Dankeschön geht auch an

und natürlich unsere Sponsoren, Aussteller, Referent*innen und alle, die diese Convention möglich machen. Ohne euch wär's einfach nicht dasselbe!

Alle News findet ihr auf unserer Website (www.mein-bdkj.de) und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook (Con-T1) und Instagram (cont1.official).

Wir freuen uns riesig auf euch – lasst uns zeigen, was mit Typ-1 alles geht! 🎈🎊

Euer

Con-T1 Team vom Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. (BdKJ)

Anmeldung möglich unter diabetes-kids.de/con-t1-anmeldung

