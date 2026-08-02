Jetzt anmelden: Großes Diabetes-Fußballturnier des FC Diabetes in München

Fußball spielen, neue Freundschaften schließen und gemeinsam ein besonderes Wochenende erleben: Am 14. und 15. November 2026 veranstaltet der FC Diabetes in München zum dritten Mal den internationalen „K1ck Without Limits Football Cup“. Das Hallenfußballturnier richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Typ-1-Diabetes.

Mitspielen können Mädchen und Jungen verschiedener Altersklassen – vom Jahrgang 2016 und jünger bis hin zu Jugendlichen und Erwachsenen. Auch eigene Teams für Geschwisterkinder sind geplant. Am Samstag wird zunächst in nationalen Mannschaften gespielt, am Sonntag treten international gemischte Teams miteinander an.

Austragungsort ist eine Dreifachturnhalle im Münchner Stadtteil Freiham. Für Familien mit einer weiteren Anreise wurde in einem nahe gelegenen Hotel ein Zimmerkontingent reserviert. Teilnehmende unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden, die die Verantwortung für das Diabetesmanagement übernimmt. Zusätzlich stehen vor Ort Fachkräfte unterstützend zur Verfügung.

Für Mitglieder des FC Diabetes ist die Teilnahme kostenlos. Alternativ kann eine Turniergebühr bezahlt werden.

Wichtig: Die Anmeldung ist nur noch bis zum 7. August 2026 möglich.