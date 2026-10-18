„Ich steh auf!“ – 100.000 Euro, bewegende Momente und großartige Stimmung bei der Diabetes-Charity-Gala 2026

Ein Abend voller Emotionen, beeindruckender Geschichten, prominenter Unterstützung und gelebter Solidarität: Die 15. Diabetes-Charity-Gala am 16. Oktober 2026 in Berlin stand unter dem Motto „Ich steh auf!“ und zeigte eindrucksvoll, wie viel gemeinsam für Menschen mit Diabetes bewegt werden kann. Am Ende kamen stolze 100.000 Euro für zwei wichtige Spendenprojekte zusammen. Auch wir von Diabetes-Kids waren dabei und durften einen rundum gelungenen Abend erleben.

Die traditionsreiche „Bar jeder Vernunft“ in Berlin bot in diesem Jahr den stimmungsvollen Rahmen für die 15. Diabetes-Charity-Gala, zu der diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe eingeladen hatte.

Zahlreiche Gäste aus Unterhaltung, Sport, Medizin, Wirtschaft und der Diabetes-Community kamen zusammen, um ein Zeichen für mehr Aufmerksamkeit, Aufklärung und Unterstützung für Menschen mit Diabetes zu setzen.

Unter den prominenten Unterstützern und Projektpaten waren unter anderem Schauspielerin Janine Kunze, TV-Persönlichkeit Hubert Fella und Skeleton-Olympionikin Anna Fernstädt.

Das Motto des Abends „Ich steh auf!“ hätte dabei kaum passender gewählt sein können: Aufstehen für Menschen mit Diabetes, für mehr Verständnis, gegen Vorurteile und für eine starke Gemeinschaft.

Thomas-Fuchsberger-Preis für „Sandys Diabetes Loop“

Einer der bewegendsten Höhepunkte des Abends war die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises an Alexander Kikelj, der mit seinem Projekt „Sandys Diabetes Loop“ wertvolle Aufklärungsarbeit rund um moderne Diabetes-Technologien leistet.

Mit seinem YouTube-Kanal und seinen Informationsangeboten teilt er Erfahrungen mit automatisierter Insulintherapie und hilft anderen Menschen mit Diabetes, die Möglichkeiten moderner Technologien besser zu verstehen.

Der Thomas-Fuchsberger-Preis hat eine besondere Geschichte. Er wurde von der Fernsehlegende Joachim „Blacky“ Fuchsberger im Andenken an seinen Sohn Thomas ins Leben gerufen. Thomas Fuchsberger lebte selbst mit Typ-1-Diabetes und verstarb 2010 tragisch. Zeit seines Lebens hatte er sich für eine bessere Aufklärung über Diabetes eingesetzt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde die Auszeichnung von Jennifer und Julien Fuchsberger, den beiden Kindern von Thomas Fuchsberger, persönlich überreicht. Sie führen damit die Familientradition fort und halten die Erinnerung an ihren Vater lebendig.

Die einfühlsame Laudatio hielt Schauspielerin Esther Schweins, die diesem besonderen Moment einen würdigen Rahmen gab.

Zwei wichtige Spendenprojekte – 100.000 Euro für den guten Zweck

Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm stand natürlich der eigentliche Zweck der Gala im Mittelpunkt: Spenden für Menschen mit Diabetes zu sammeln und wichtige Projekte zu unterstützen.

Als erstes Spendenprojekt wurde die Kampagne #SagEsLaut #SagEsSolidarisch von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vorgestellt.

Die Initiative gibt Menschen mit unterschiedlichen Diabetes-Typen eine Stimme, macht ihre persönlichen Erfahrungen sichtbar und kämpft gegen Vorurteile und Stigmatisierung. Sie zeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam für eine bessere Versorgung und mehr Verständnis einzutreten.

Das zweite Spendenprojekt war „DiaConnect – gemeinsam statt einsam“. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie deren Familien. Ziel ist es, die psychosoziale Gesundheit zu stärken und Betroffenen dabei zu helfen, die besonderen Herausforderungen des Diabetes-Alltags besser zu bewältigen.

Gerade aus unserer Sicht von Diabetes-Kids ist dies ein besonders wichtiges Anliegen. Denn wir erleben seit vielen Jahren, wie wertvoll der Austausch mit anderen betroffenen Familien, gegenseitige Unterstützung und das Gefühl sind, mit den täglichen Herausforderungen nicht allein zu sein.

Das großartige Ergebnis des Abends: Insgesamt kamen beeindruckende 100.000 Euro an Spenden für die beiden vorgestellten Projekte zusammen!

Ein starkes Zeichen der Solidarität und ein schöner Beweis dafür, wie viel durch gemeinsames Engagement erreicht werden kann.

Persönliche Geschichten, die zum Nachdenken anregen

Besonders in Erinnerung bleiben von solchen Abenden oft nicht die großen Zahlen, sondern die persönlichen Geschichten und Begegnungen.

So war es Charlotte, einem Mädchen mit Typ1 Diabetes ein besonderes Anliegen, eine wichtige Botschaft zu vermitteln: Jeder sollte wissen, dass Typ-1-Diabetes nicht dadurch entsteht, dass man zu viele Süßigkeiten isst!

Eine Aussage, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, die aber leider auch heute noch viel zu häufig notwendig ist. Gerade Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes werden immer wieder mit solchen Vorurteilen konfrontiert.

Solche persönlichen Botschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Aufklärungsarbeit und zeigen, warum Veranstaltungen wie die Diabetes-Charity-Gala so wertvoll sind.

Auch der YouTube-Kanal „Jans Erlebnis Werkstatt“ gehörte zu den erwähnten Initiativen des Abends.

Einen weiteren emotionalen Höhepunkt bot Lina Patti mit einem wunderschönen und tiefgründigen Poetry Slam. Mit ihren eindrucksvollen Worten regte sie zum Nachdenken an und verlieh dem Abend eine weitere besondere, nachdenkliche Note.

Georg Stengel begeistert mit Musik und Emotionen

Auch musikalisch hatte die Gala einiges zu bieten.

Sänger Georg Stengel sorgte mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinen Songs für einen der Höhepunkte des Abends.

Mit „Es tut mir leid“, „Pocahontas“, „Ich steh auf“ und „Mars“ begeisterte er das Publikum und schaffte eine wunderbare Mischung aus emotionalen Momenten und ausgelassener Stimmung.

Besonders sein Song „Ich steh auf“ passte natürlich perfekt zum Motto der diesjährigen Gala.

Doch auch nach dem offiziellen Programm war noch lange nicht Schluss!

Am späten Abend übernahm ein DJ das musikalische Kommando und sorgte für richtig gute Stimmung. Die Gäste ließen den Abend gemeinsam ausklingen, es wurde viel gelacht, gefeiert und natürlich auch ausgiebig das Tanzbein geschwungen.

Ein rundum gelungener Abend mit einer wichtigen Botschaft

Durch das abwechslungsreiche Programm führten Nicole Mattig-Fabian und Dr. Jens Kröger, die mit viel Herz, Charme und einer gelungenen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor hervorragend durch den Abend moderierten.

Die Diabetes-Charity-Gala 2026 hat einmal mehr gezeigt, dass Diabetes weit mehr ist als Blutzuckerwerte, Insulin und medizinische Versorgung.

Es geht um Menschen, ihre Geschichten, ihre Herausforderungen und darum, gemeinsam etwas zu verändern.

Das Motto „Ich steh auf!“ zog sich dabei wie ein roter Faden durch den Abend. Aufstehen für Aufklärung, für gegenseitige Unterstützung, für die Sichtbarkeit von Menschen mit Diabetes und gegen die vielen Vorurteile, mit denen Betroffene auch heute noch konfrontiert werden.

Unser Fazit von Diabetes-Kids:

Ein wirklich rundum gelungener Abend mit bewegenden Momenten, vielen schönen Begegnungen, großartiger Unterhaltung und einem beeindruckenden Spendenergebnis von 100.000 Euro.

Ein herzliches Dankeschön an diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, alle Mitwirkenden, prominenten Unterstützer, Sponsoren und Spender, die diesen besonderen Abend möglich gemacht haben.

Wir freuen uns schon auf die nächste Diabetes-Charity-Gala!

Denn eines hat dieser Abend wieder einmal bewiesen: Gemeinsam können wir viel bewegen!

Euer Diabetes-Kids-Team

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