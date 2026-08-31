Fünf kostenlose Diabetes-Kids-Freiplätze für das BVB Diabetes Fußball-Camp - Sponsorenkurs mylife Diabetes Care

Fußball, Teamgeist und ein ganz besonderer Tag in Schwarzgelb: Am 18. Oktober 2026 veranstaltet mylife Diabetes Care gemeinsam mit der BVB Evonik Fußballakademie in Dortmund ein besonderes Fußball-Camp für Kinder mit Typ-1-Diabetes.

Diabetes-Kids ist bei diesem Event ebenfalls vor Ort und darf fünf kostenlose Freiplätze an Familien vergeben.

Ein besonderes Fußballerlebnis für Kinder mit Diabetes

Die teilnehmenden Kinder erwartet ein sportlicher Tag rund um den Fußball. Sie trainieren alters- und leistungsgerecht mit qualifizierten Trainerinnen und Trainern der BVB Fußballakademie und verbringen den Tag gemeinsam mit anderen Kindern, die ebenfalls mit Typ-1-Diabetes leben.

Zum Programm gehören unter anderem zwei Trainingseinheiten, ein professionelles Trainingsoutfit im BVB-Look, Mittagessen und Getränke sowie eine medizinische Rundum-Betreuung während des Camps.

Auch für Eltern und Begleitpersonen ist etwas geplant: Während die Kinder am Nachmittag auf dem Platz trainieren, findet parallel ein Diabetes-Club mit Informationen und Austausch statt.

Besondere Highlights sind außerdem ein Stadionerlebnis im SIGNAL IDUNA PARK, der Besuch von BVB-Maskottchen EMMA und einer BVB-Legende.

Für wen sind die kostenlosen Freiplätze gedacht?

Die reguläre Teilnahme am Camp kostet 149 Euro. Mit den kostenlosen Diabetes-Kids-Freiplätzen möchten wir besonders Familien unterstützen, für die diese Teilnahmegebühr eine spürbare finanzielle Hürde wäre und deren Kind deshalb sonst kaum oder gar nicht an dem Camp teilnehmen könnte.

Bewerben können sich Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes im Alter von 6 bis 13 Jahren. Bei mehreren passenden Bewerbungen entscheidet das Los.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 5. Oktober 2026. Anschließend informieren wir die ausgewählten Familien. Sie erhalten einen Coupon-Code, mit dem sie ihr Kind kostenlos über die Anmeldeseite der BVB Evonik Fußballakademie anmelden können.

Wichtig: Erst mit der erfolgreichen Anmeldung auf der BVB-Seite ist der Freiplatz verbindlich gesichert.

Reguläre Plätze können bereits vorher ausgebucht sein

Die regulären kostenpflichtigen Plätze für das Fußball-Camp sind begrenzt. Es kann daher sein, dass nach der Vergabe der Diabetes-Kids-Freiplätze keine kostenpflichtige Anmeldung mehr möglich ist.

Familien, die die reguläre Teilnahmegebühr bezahlen können und deren Kind sicher dabei sein möchte, sollten deshalb nicht auf die Freiplatz-Vergabe warten, sondern sich direkt kostenpflichtig über die BVB Fußballakademie anmelden:

https://fussballakademie.bvb.de/de/portal/events/2304-sponsorenkurs-my-life

Jetzt um einen Freiplatz bewerben

Hier könnt Ihr Euch bis zum 5. Oktober 2026 um einen der kostenlosen Diabetes-Kids-Freiplätze bewerben:

https://www.diabetes-kids.de/bvb-fussballcamp-202610

Diabetes-Kids.de nimmt die Bewerbungen für die Freiplätze entgegen und informiert die ausgewählten Familien. Veranstaltet und organisiert wird das Camp durch mylife Diabetes Care und die BVB Evonik Fußballakademie.

Die Diabetes-Kids-Freiplätze sind ausdrücklich für Familien gedacht, für die eine reguläre Anmeldung sonst kaum oder gar nicht möglich wäre.

Die Anmeldefrist läuft bis 5.10.2026.