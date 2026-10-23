DiaCup 2027: Tischtennis, Spaß und Diabetes-Gemeinschaft – jetzt anmelden!

Am 5. und 6. Juni 2027 geht der DiaCup in Düsseldorf in die fünfte Runde! Das besondere Tischtennisturnier bringt Menschen mit Diabetes, ihre Familien, Freunde und Diabetes-Fachpersonal zusammen. Egal ob Anfänger, Hobbyspieler oder Vereinsspieler – beim DiaCup zählen vor allem die Freude an Bewegung, der gemeinsame Spaß und der Austausch miteinander.

Gespielt wird wieder im Tischtennis-Zentrum von Borussia Düsseldorf, dem Zuhause des deutschen Rekordmeisters. Die Anmeldung ist ab sofort möglich!

Auch Diabetes-Kids.de plant, 2027 wieder persönlich vor Ort zu sein! Wir freuen uns darauf, viele bekannte und neue Familien zu treffen, gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen und uns mit euch über das Leben mit Typ-1-Diabetes auszutauschen.

Warum sich der DiaCup besonders für Familien mit einem Diabetes-Kid lohnt

Sport und Typ-1-Diabetes gehören zusammen – auch wenn Bewegung im Alltag manchmal zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Wie verändert sich der Blutzucker beim Sport? Wie gehen andere Familien mit Insulin, Kohlenhydraten und möglichen Unterzuckerungen um? Und wie schafft man es, dass der Diabetes beim Sport nicht ständig im Mittelpunkt steht?

Der DiaCup bietet eine wunderbare Gelegenheit, genau das gemeinsam zu erleben und sich mit anderen Familien auszutauschen.

Das macht den DiaCup für unsere Familien besonders wertvoll:

Sport ohne Leistungsdruck: Alle können mitmachen, unabhängig von ihrer Tischtenniserfahrung.

Alle können mitmachen, unabhängig von ihrer Tischtenniserfahrung. Gemeinschaft erleben: Kinder und Jugendliche treffen andere Menschen mit Typ-1-Diabetes und können erleben, dass sie mit ihren Herausforderungen nicht allein sind.

Kinder und Jugendliche treffen andere Menschen mit Typ-1-Diabetes und können erleben, dass sie mit ihren Herausforderungen nicht allein sind. Erfahrungen austauschen: Eltern haben Gelegenheit, sich über Sport, Diabetesmanagement und den Familienalltag auszutauschen.

Eltern haben Gelegenheit, sich über Sport, Diabetesmanagement und den Familienalltag auszutauschen. Sicherheit beim Sport: Erfahrene Diabetesberaterinnen begleiten das Turnier und stehen bei Fragen rund um Diabetes und Bewegung unterstützend zur Seite.

Erfahrene Diabetesberaterinnen begleiten das Turnier und stehen bei Fragen rund um Diabetes und Bewegung unterstützend zur Seite. Neues entdecken: Informationsstände bieten Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Technologien rund um Diabetes.

Gerade für Kinder und Jugendliche kann es eine wertvolle Erfahrung sein, andere Menschen mit Diabetes zu sehen, die mit Begeisterung Sport treiben. Das macht Mut, stärkt das Selbstvertrauen und zeigt, dass Diabetes kein Hindernis für ein aktives Leben sein muss.

Mitmachen können jetzt schon Kinder ab 10 Jahren!

Eine besonders erfreuliche Nachricht für unsere Familien: Teilnehmen können Menschen mit Diabetes sowie deren Familien und Freunde bereits ab 10 Jahren. Auch Diabetes-Fachpersonal ist willkommen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand regelmäßig Tischtennis spielt oder zum ersten Mal einen Schläger in die Hand nimmt.

Für 2027 gibt es einige interessante Neuerungen:

Am Samstag startet das Turnier mit einem freiwilligen Doppel-Warm-up zum Kennenlernen.

Anfänger und Hobbyspieler können am Samstag am Turnier teilnehmen und am Sonntag erstmals ein angeleitetes Einsteigertraining besuchen.

Vereins- und ehemalige Vereinsspieler treten an beiden Tagen in nach Spielstärke aufgeteilten Klassen an.

Mehr als nur ein Tischtennisturnier

Der DiaCup ist nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, sondern vor allem ein Treffpunkt für die Diabetes-Community.

Am Samstagabend gibt es wieder eine gemeinsame Abendveranstaltung mit kurzen Impulsvorträgen und einem kostenlosen Meet & Greet-Buffet für die Teilnehmenden.

Hier bleibt viel Zeit, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und vielleicht sogar Freundschaften zu schließen, die über das Wochenende hinaus bestehen bleiben.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Termin: 5. und 6. Juni 2027

Ort: Borussia Düsseldorf, Borussia-Düsseldorf-Straße 1, 40629 Düsseldorf

Beginn: jeweils um 9:00 Uhr

Teilnahme: Menschen mit Diabetes, Angehörige, Freunde und Diabetes-Fachpersonal ab 10 Jahren

Teilnahmegebühr: 10 Euro inklusive eines Verzehrgutscheins über 10 Euro für das Café von Borussia Düsseldorf

Anmeldung: Ab sofort online möglich

Übernachtung: Im Sporthotel von Borussia Düsseldorf können Zimmer für den Zeitraum vom 4. bis 6. Juni 2027 gebucht werden. Es gilt ein Mindestaufenthalt von zwei Nächten. Die Zimmervergabe erfolgt nach Verfügbarkeit – frühzeitiges Buchen lohnt sich!

Hier geht es direkt zur Anmeldung für den DiaCup 2027

Hotelzimmer online buchen

Wir von Diabetes-Kids freuen uns auf euch!

Auch 2027 möchten wir wieder beim DiaCup dabei sein und die Gelegenheit nutzen, möglichst viele Familien persönlich kennenzulernen oder wiederzusehen.

Ob ihr selbst zum Schläger greift, eure Kinder anfeuert oder einfach nur vorbeischaut: Kommt gerne auf uns zu und sagt Hallo!

Gerade diese persönlichen Begegnungen machen unsere Diabetes-Kids-Community so besonders. Erfahrungen teilen, gemeinsam lachen, neue Kontakte knüpfen und erleben, dass man mit den Herausforderungen des Typ-1-Diabetes nicht allein ist – dafür steht Diabetes-Kids.

Also: Schläger einpacken, anmelden und dabei sein! Wir freuen uns auf euch in Düsseldorf!

Weitere Informationen findet ihr unter www.diacup.de.