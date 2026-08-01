Diabetes-Kids bei der DDG-Herbsttagung in Dresden

Die DDG-Herbsttagung bringt auch in diesem Jahr wieder Fachleute aus Diabetologie, Forschung und Beratung zusammen. Vorgestellt und diskutiert werden neue Erkenntnisse, moderne Diabetes-Technologien und aktuelle Entwicklungen in der Versorgung.

Für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes könnten unter anderem neue Insulinpumpen und Glukosesensoren, AID-Systeme, digitale Anwendungen, Früherkennung sowie die psychologische und soziale Unterstützung im Familienalltag interessant sein.

Diabetes-Kids ist für Euch in Dresden vor Ort und wird über die wichtigsten Neuigkeiten berichten.

Dieses Mal haben wir sogar einen eigenen Diabetes-Kids-Stand auf der Tagung. Dort möchten wir auf die Bedürfnisse von Familien aufmerksam machen, Diabetes-Kids und unsere Angebote vorstellen und mit Fachleuten sowie Unternehmen ins Gespräch kommen.

Sobald das vollständige Programm feststeht, informieren wir Euch ausführlicher über die Themen, die für Familien besonders interessant sein könnten.