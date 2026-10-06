Diabetes-Kids auf der DDG-Herbsttagung in Dresden – besucht uns am Stand DF12

Auch in diesem Jahr ist Diabetes-Kids bei der DDG-Herbsttagung in Dresden vor Ort. Und dieses Mal sind wir nicht nur unterwegs, um für Euch über interessante Neuigkeiten zu berichten, sondern haben auch einen eigenen Diabetes-Kids-Stand.

Ihr findet uns am Stand DF12 in der Via Mobile 4, direkt vor dem Eingang zur Industrieausstellung in Halle 4.

Wir freuen uns auf viele persönliche Begegnungen, interessante Gespräche und natürlich besonders auf Besucherinnen und Besucher aus der Diabetes-Kids-Community. Kommt gerne vorbei, lernt uns persönlich kennen und erzählt uns, welche Themen Euch im Alltag mit Typ-1-Diabetes beschäftigen.

Natürlich werden wir uns auf der Tagung auch wieder für Euch umsehen und über interessante Entwicklungen rund um Diabetes-Technologie, Versorgung, Forschung sowie Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes berichten.

Also: Wenn Ihr auf der DDG-Herbsttagung in Dresden seid – schaut bei uns am Stand DF12 vorbei. Wir freuen uns auf Euch!