Diabetes ganz frisch – was nun? Wenn nach der Diagnose plötzlich alles anders ist Online-Sprechstunde Diabetes & Psychologie am 6. Oktober 2026

Online-Sprechstunde Diabetes & Psychologie am 6. Oktober 2026

Die Diagnose Typ-1-Diabetes beim eigenen Kind kommt für viele Familien völlig unerwartet. Von einem Tag auf den anderen ist plötzlich vieles anders: Glukosewerte, Insulin, Kohlenhydrate, Sensoren, Alarme – und gleichzeitig soll der ganz normale Familienalltag irgendwie weitergehen.

Nach den ersten Tagen oder Wochen in der Klinik beginnt deshalb häufig erst die eigentliche Verarbeitung. Was bedeutet die Diagnose für unser Kind? Wie viel Normalität ist noch möglich? Wie gehen wir mit Ängsten um? Und wie schaffen wir es als Eltern, nicht ständig in Alarmbereitschaft zu sein?

Genau um diese Fragen geht es in unserer nächsten Online-Sprechstunde Diabetes & Psychologie.

„Diabetes ganz frisch – was nun?“

📅 Dienstag, 6. Oktober 2026

🕖 19:00 bis 21:00 Uhr

💻 Online über Zoom

Die Sprechstunde richtet sich besonders an Familien, bei denen die Diagnose Typ-1-Diabetes noch nicht lange zurückliegt – aber auch an Eltern, die feststellen, dass bestimmte Themen erst einige Zeit nach der Diagnose richtig schwierig werden.

Wenn plötzlich so viele Fragen auftauchen

Wie unterschiedlich die Herausforderungen sein können, haben die Fragen der Familien bei unserer letzten Sprechstunde zu diesem Thema gezeigt.

Da ging es zum Beispiel darum:

Wie erkläre ich meinem Kind, dass es jetzt Typ-1-Diabetes hat?

Wie können Eltern ihrem Kind helfen, die neue Situation anzunehmen?

Was hilft bei Frust, Wut oder Ablehnung des Diabetes?

Wie vermittelt man einem Kind oder Teenager trotz der Diagnose wieder Zuversicht und Sicherheit?

Was tun bei starker Angst vor Unterzuckerungen?

Wie gehen Familien damit um, wenn plötzlich niemand mehr richtig durchschläft?

Wie viel Aufmerksamkeit sollten Eltern den Glukosewerten und Diabetes-Apps schenken – und wann wird die ständige Kontrolle selbst zur Belastung?

Was tun, wenn das Kind die Insulinabgabe vor dem Essen immer wieder vergisst?

Wie kann man ein Kind motivieren, wieder regelmäßig zur Schule zu gehen, zu lernen und am normalen Leben teilzunehmen?

Was kann man tun, wenn ein Kind wegen des Diabetes nicht an Klassenfahrten oder Schulreisen teilnehmen soll?

Und wie können Eltern selbst lernen, mit der neuen Verantwortung und den eigenen Sorgen besser umzugehen?

Vielleicht erkennt Ihr Euch in einigen dieser Fragen wieder. Vielleicht beschäftigt Euch aber auch etwas ganz anderes. Dann bringt genau Eure Frage mit.

Ein geschützter Raum für die Fragen, die im normalen Diabetes-Termin oft zu kurz kommen

Begleitet wird die Sprechstunde von Diplom-Psychologin Isabel Laß. Sie ist Diabetes-Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin und lebt selbst seit ihrer Kindheit mit Typ-1-Diabetes. Damit verbindet sie psychologische Fachkompetenz mit eigener Lebenserfahrung.

In der Sprechstunde geht es nicht darum, für jede Familie eine perfekte Lösung zu präsentieren. Vielmehr möchten wir gemeinsam überlegen: Was kann unserem Kind helfen? Was können wir als Eltern verändern? Wo können wir Druck herausnehmen – und wie kann Typ-1-Diabetes nach und nach ein Teil des Lebens werden, ohne das ganze Leben zu bestimmen?

Die offenen Online-Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE.

Eure eigene Frage steht im Mittelpunkt

Bei der Anmeldung könnt Ihr bereits die Frage eintragen, die Euch momentan am meisten beschäftigt. Diese Fragen werden anonymisiert an die Referentin weitergegeben und bilden die Grundlage für die Sprechstunde.

Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, damit genügend Zeit für persönliche Fragen und einen echten Austausch bleibt. Für die verbindliche Reservierung wird eine Reservierungsgebühr von 5 Euro erhoben.

📅 Dienstag, 6. Oktober 2026

🕖 19:00–21:00 Uhr

💻 Online über Zoom

👩‍⚕️ Mit Diplom-Psychologin Isabel Laß

Seid dabei und bringt Eure Fragen mit. Gerade in der ersten Zeit nach der Diagnose kann es enorm helfen zu erfahren: Andere Familien beschäftigen ganz ähnliche Sorgen – und vieles, was am Anfang kaum vorstellbar erscheint, kann mit der Zeit wieder selbstverständlich werden.

👉 Jetzt Platz reservieren und zur Online-Sprechstunde anmelden:

Zur Anmeldung am 6. Oktober 2026