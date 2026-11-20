Sport, Spaß, Gemeinschaft und jede Menge unvergessliche Erlebnisse: Am 19. Juni 2027 finden im niederländischen Arnheim die vierten Diabetes-Games statt! Diabetes-Kids organisiert wieder das deutsche Team – und diesmal gibt es eine besondere Neuerung: Neben Kindern und Jugendlichen können erstmals auch Erwachsene mit Diabetes aktiv an den Games teilnehmen!

Die Diabetes-Games, organisiert von der niederländischen Bas van de Goor Foundation, sind ein außergewöhnliches Sportevent, das Menschen mit Diabetes zusammenbringt. Inspiriert von den Olympischen Spielen können die Teilnehmer verschiedene Sportarten ausprobieren, von erfahrenen Sportlern lernen und vor allem gemeinsam eine großartige Zeit erleben.

Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um Bewegung, gegenseitige Motivation, neue Freundschaften und die Freude am gemeinsamen Sport.

Drei Sportrunden für Kids und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren

Für unsere jüngeren Teilnehmer gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm mit drei Sportrunden. Ob Basketball, BMX, Schwimmen, Tennis, Fußball, Bogenschießen, Karate, Klettern oder viele weitere Sportarten – hier ist für jeden etwas dabei!

Die Kinder und Jugendlichen können unterschiedliche Sportangebote auswählen, Neues ausprobieren und gemeinsam mit anderen jungen Menschen mit Diabetes erleben, wie viel Spaß Sport machen kann.

Vorkenntnisse oder besondere sportliche Fähigkeiten sind nicht erforderlich. Dabei sein und mitmachen ist das Wichtigste!

Neu 2027: Auch Erwachsene mit Diabetes sind dabei!

Darüber freuen wir uns ganz besonders: Erstmals können auch Erwachsene ab 18 Jahren mit Diabetes aktiv an den Diabetes-Games teilnehmen!

Für sie gibt es ein eigenes Programm, das am Vormittag mit einer Informationsveranstaltung beginnt. Am Nachmittag folgen zwei Sportrunden mit spannenden Angeboten wie Basketball, Beachvolleyball, Klettern, Wandern, Kickboxen, Padel, Judo oder Wasserpolo.

Eine tolle Gelegenheit, sich sportlich auszuprobieren, neue Kontakte zu knüpfen und Menschen kennenzulernen, die die Herausforderungen des Diabetes-Alltags aus eigener Erfahrung kennen.

Gemeinsam als deutsches Team!

Diabetes-Kids stellt auch 2027 wieder das deutsche Team zusammen und ist mit einer eigenen Crew vor Ort.

Mit dabei sind unter anderem unsere Kinderdiabetologin Dr. Andrea Finke, der ehemalige Spitzensprinter Daniel Schnelting, die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Anja Renfordt sowie weitere langjährige Mitglieder unserer Diabetes-Kids-Crew.

Gemeinsam wollen wir einen unvergesslichen Tag erleben, uns gegenseitig anfeuern und zeigen, wie viel Lebensfreude und sportliche Begeisterung in unserer Diabetes-Community steckt!

Auch Eltern, Geschwister, Partner und Freunde sind herzlich willkommen, um das deutsche Team zu begleiten und anzufeuern.

Schon am Freitag gemeinsam starten: Unser freiwilliges Vorabendtreffen

Weil die schönsten Erinnerungen oft schon vor dem eigentlichen Event entstehen, planen wir für Freitag, den 18. Juni 2027, ab ca. 15:30 Uhr ein gemeinsames Vorabendtreffen für das deutsche Team.

In einem Hotel in der Region möchten wir die Gelegenheit bieten, sich bereits vor den Games kennenzulernen.

Geplant sind:

Kennenlerntreffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Interessante Informationsveranstaltungen und Gesprächsrunden

Eine kleine Ausstellung von Unternehmen aus dem Diabetesbereich

Gemeinsames Abendessen und gemütliches Beisammensein

Für interessierte Familien und Teilnehmer planen wir ein Hotelkontingent mit Übernachtung, Abendbuffet, Frühstück und Getränken. Die voraussichtlichen Kosten liegen je nach Zimmerbelegung bei etwa 75–82,50 € pro Person, für Kinder gibt es Ermäßigungen.

Die genauen Hotelinformationen und Buchungsmöglichkeiten geben wir bekannt, sobald unsere Planung abgeschlossen ist.

Wichtig: Das Vorabendtreffen und die Hotelübernachtung sind selbstverständlich freiwillig! Ihr könnt auch direkt am Samstag zu den Diabetes-Games anreisen.

Jetzt anmelden und Teil des deutschen Teams werden!

Die Anmeldung für die Diabetes-Games 2027 ist ab sofort geöffnet!

Damit die unterschiedlichen Sportprogramme optimal organisiert werden können, gibt es bei Diabetes-Kids zwei separate Anmeldeformulare:

🏅 Anmeldung für Kinder und Jugendliche (7–17 Jahre)

Für alle jungen Sportbegeisterten mit Diabetes, die bei den drei Sportrunden dabei sein möchten.

Hier Kids und Jugendliche für die Diabetes-Games 2027 anmelden!

🏅 Anmeldung für Erwachsene (ab 18 Jahren)

Für Erwachsene mit Diabetes, die erstmals aktiv an den Diabetes-Games teilnehmen und gemeinsam Sport erleben möchten.

Hier Erwachsene für die Diabetes-Games 2027 anmelden!

Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 € pro aktiv teilnehmender Person mit Diabetes. Begleitpersonen können kostenlos dabei sein, nehmen jedoch nicht an den Sportworkshops teil. Die Anreise erfolgt eigenständig.

Bei der Anmeldung könnt ihr auch direkt angeben, ob ihr Interesse an unserem gemeinsamen Vorabendtreffen mit Übernachtung habt.

Wir freuen uns auf ein großes deutsches Team!

Die Diabetes-Games sind viel mehr als ein Sportevent. Sie sind eine Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen, Erfahrungen auszutauschen, Selbstvertrauen zu stärken und gemeinsam zu erleben, dass Diabetes uns nicht davon abhalten muss, aktiv zu sein und Spaß zu haben.

Ob 7 oder 70 Jahre, sportlich erfahren oder einfach neugierig – 2027 möchten wir mit einem möglichst großen und vielfältigen deutschen Team in Arnheim dabei sein!

Also: Meldet euch an, erzählt euren Freunden davon und bringt gerne eure Familie mit.

Wir freuen uns darauf, euch am 18. und 19. Juni 2027 in Arnheim zu sehen! 💙

Euer Diabetes-Kids-Team