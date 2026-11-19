Diabetes in der Pubertät: Zwischen Loslassen, Vertrauen und Sorgen – Online-Sprechstunde am 24. November

„Mama, ich kann das alleine!“ – Ein Satz, den viele Eltern von Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes kennen. Doch wie viel Selbstständigkeit ist gut? Wann sollten Eltern eingreifen? Und wie gelingt es, den Diabetes nicht ständig zum Streitthema werden zu lassen?

Die Pubertät ist für Jugendliche und ihre Eltern ohnehin eine herausfordernde Zeit. Wenn dann noch Typ-1-Diabetes hinzukommt, wird der Familienalltag manchmal zu einer echten Gratwanderung: Jugendliche möchten unabhängig sein, eigene Entscheidungen treffen und möglichst wenig anders sein als ihre Freunde. Eltern hingegen tragen weiterhin Verantwortung und machen sich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes.

Wie schafft man es, loszulassen, ohne die notwendige Sicherheit aus den Augen zu verlieren?

Genau darum geht es in unserer nächsten Online-Sprechstunde „Diabetes & Psychologie“ am Dienstag, 24. November 2026, von 19:00 bis 21:00 Uhr mit unserer Diabetes-Fachpsychologin Isabel Laß.

Fragen, die viele Eltern beschäftigen

Wie groß der Gesprächsbedarf ist, haben die beiden bisherigen Sprechstunden zu diesem Thema eindrucksvoll gezeigt. Die Fragen der teilnehmenden Eltern waren vielfältig, doch viele Sorgen ähnelten sich:

Selbstständigkeit und Loslassen: Wie viel Freiheit kann ich meinem Teenager geben? Was ist, wenn mein Kind erstmals alleine in den Urlaub oder auf eine Ferienfreizeit fährt?

Wie viel Freiheit kann ich meinem Teenager geben? Was ist, wenn mein Kind erstmals alleine in den Urlaub oder auf eine Ferienfreizeit fährt? Diabetesmanagement und Motivation: Was tun, wenn mein Kind keine Lust mehr hat, sich um seinen Diabetes zu kümmern, Insulinabgaben vergisst oder hohe Glukosewerte einfach ignoriert?

Was tun, wenn mein Kind keine Lust mehr hat, sich um seinen Diabetes zu kümmern, Insulinabgaben vergisst oder hohe Glukosewerte einfach ignoriert? Kontrolle oder Vertrauen: Wie oft darf ich nachfragen, ob korrigiert wurde, ohne mein Kind ständig zu nerven? Wann ist eine Erinnerung hilfreich und wann wird sie zum Konflikt?

Wie oft darf ich nachfragen, ob korrigiert wurde, ohne mein Kind ständig zu nerven? Wann ist eine Erinnerung hilfreich und wann wird sie zum Konflikt? Pubertät und Konflikte: Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind den Diabetes zum Druckmittel macht oder jede Einmischung ablehnt?

Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind den Diabetes zum Druckmittel macht oder jede Einmischung ablehnt? Psychische Belastungen: Wie kann ich mein Kind unterstützen, wenn es traurig, wütend, erschöpft oder mit der Diagnose überfordert ist?

Wie kann ich mein Kind unterstützen, wenn es traurig, wütend, erschöpft oder mit der Diagnose überfordert ist? Freunde, Partys und Alkohol: Wie können Jugendliche trotz Diabetes möglichst unbeschwert am Leben ihrer Gleichaltrigen teilnehmen?

Auch Ängste vor Sensor- oder Katheterwechseln, der Wunsch, die Diabetes-Technik zu verstecken, oder die Schwierigkeiten nach einer frischen Diagnose beschäftigen viele Familien.

Wenn aus Fürsorge Streit wird

Besonders berührend ist, wie häufig Eltern davon berichten, dass sie eigentlich nur helfen möchten – ihre Jugendlichen diese Hilfe aber zunehmend als Kontrolle empfinden.

Da wird aus dem gut gemeinten „Hast du schon korrigiert?“ schnell ein genervtes „Lass mich doch in Ruhe!“.

Und während Jugendliche nach mehr Freiheit streben, stehen Eltern vor der schwierigen Frage, wie viel Verantwortung sie bereits abgeben können.

Dabei geht es nicht nur um gute Glukosewerte, sondern auch um Vertrauen, Selbstbewusstsein, familiäre Beziehungen und die Entwicklung zu einem eigenständigen jungen Menschen.

Nicht jedes vergessene Bolen oder jeder hohe Wert bedeutet mangelndes Verantwortungsbewusstsein. Manchmal stecken Überforderung, Erschöpfung, der Wunsch nach Normalität oder ganz typische Herausforderungen der Pubertät dahinter.

Umso wichtiger ist es, gemeinsam Wege zu finden, die sowohl die Gesundheit als auch die zunehmende Eigenständigkeit der Jugendlichen berücksichtigen.

Gemeinsam mit Isabel Laß nach Lösungen suchen

Unsere erfahrene Diplom-Psychologin Isabel Laß ist Diabetes-Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin. Sie lebt selbst seit ihrer Kindheit mit Typ-1-Diabetes und kennt die Herausforderungen des Diabetesalltags auch aus eigener Erfahrung.

In der Online-Sprechstunde möchten wir mit ihr darüber sprechen, wie Eltern ihre Jugendlichen begleiten können, ohne sie einzuengen, wie sich Konflikte entschärfen lassen und wie Familien gemeinsam einen guten Umgang mit dem Diabetes finden können.

Dabei gibt es keine Patentrezepte. Jede Familie und jeder Jugendliche ist anders.

Aber oft hilft es schon sehr, die eigene Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu erleben, dass andere Familien

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