Angst vor Unterzuckerungen – wie viel Vorsicht ist gesund? Online-Sprechstunde am 3. November

Die Angst vor Unterzuckerungen begleitet viele Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes. Besonders nachts, beim Sport, in der Schule oder wenn die Kinder zunehmend selbstständig werden, machen sich Eltern oft große Sorgen. Doch wann ist Vorsicht sinnvoll – und wann beginnt die Angst, den Familienalltag zu bestimmen?

In unserer nächsten Online-Sprechstunde „Diabetes & Psychologie“ am Dienstag, 3. November 2026, von 19:00 bis 21:00 Uhr sprechen wir über genau dieses Thema.

Viele Eltern kennen die Situation: Der Glukosewert sinkt, der Alarm ertönt – und sofort steigt die Anspannung. Manche kontrollieren deshalb besonders häufig die Werte, schlafen schlecht oder haben Schwierigkeiten, ihrem Kind mehr Eigenständigkeit zuzutrauen.

Doch wie findet man die richtige Balance zwischen notwendiger Sicherheit und einem möglichst unbeschwerten Familienleben?

Gemeinsam mit unserer erfahrenen Diabetes-Fachpsychologin Isabel Laß möchten wir unter anderem folgende Fragen besprechen:

Wie können Eltern besser mit ihrer Angst vor Unterzuckerungen umgehen?

Wann wird aus berechtigter Vorsicht eine übermäßige Belastung?

Wie können wir unseren Kindern trotz möglicher Unterzuckerungen mehr Freiraum ermöglichen?

Was hilft, wenn die Angst den Schlaf oder den Alltag bestimmt?

Isabel Laß ist Diplom-Psychologin, Diabetes-Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin. Sie lebt selbst seit ihrer Kindheit mit Typ-1-Diabetes und kennt viele der damit verbundenen Herausforderungen auch aus eigener Erfahrung.

Eure Fragen stehen im Mittelpunkt! Die Online-Sprechstunde bietet Raum, persönliche Sorgen anzusprechen und gemeinsam hilfreiche Wege für den Familienalltag zu finden.

Termin und Anmeldung

Dienstag, 3. November 2026, 19:00–21:00 Uhr

Die Veranstaltung findet online über Zoom statt und ist ein gemeinsames Angebot von Diabetes-Kids.de und diabetesDE.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die verbindliche Anmeldung wird eine Reservierungsgebühr von 5 Euro erhoben.

Hier geht es zur Anmeldung und zu weiteren Informationen

Wir freuen uns auf einen offenen und hilfreichen Austausch mit Euch!