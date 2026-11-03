Am Samstag ist es soweit: Familienprogramm & Kids Corner in Berlin 💙 Wir freuen uns auf Euch!!

Am 7. November 2026 sind wir bei den Meilensteinen der modernen Diabetologie in Berlin – und wir würden uns riesig freuen, dort möglichst viele von Euch persönlich zu treffen!

Für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes und für Jugendliche gibt es den ganzen Tag eine eigene Extra-Bühne mit Familienthemen, unterstützt von Diabetes-Kids.de.

Und während Ihr Euch Vorträge anhört oder Euch mit anderen Eltern austauscht, sorgt unsere Diabetes-Kids Junior Crew mit Caro, Rieke, Thea und Patrick im Kids Corner für Unterhaltung: 🎨 Malen & Basteln, 🎭 Kinderschminken, 🐺 Werwolf spielen und natürlich jede Menge Spaß mit anderen Kids.

Lasst Euch also bitte nicht vom Hauptthema der Veranstaltung rund um die „Abnehmspritze“ abschrecken – wir haben unseren eigenen Bereich speziell für Familien und Jugendliche.

💙 Eintritt frei!

Eine Anmeldung ist für den Besuch nicht erforderlich – nur wenn Ihr an der Verlosung eines E-Bikes teilnehmen möchtet.

📅 Samstag, 7. November 2026

📍 Berlin

Wer von Euch ist dabei? Sehen wir uns in Berlin? 😊

Wir freuen uns auf Euch!

Einer für Alle und Alle für einen!