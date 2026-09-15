10. Essener Tag für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1
Der 10. Essener Tag für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 am Samstag, 7. November 2026 11.00 – 16.00 Uhr
Für weitere Infos, das aktuelle Programm und die Anmeldung zu den Workshops QR-Code scannen Samstag, 7. November 2026 11.00 – 16.00 Uhr
Mit spannenden Vorträge und Updates rund um den Diabetes, Diabeteskreativwerkstatt für Jugendliche, Workshop für Geschwisterkinder, Industrieausstellung, Pumpenzubehör, großer Elli Wintermarkt mit Waffeln, Punschbar und Nikolaus Foto-Aktion, Weihnachtsquiz mit Tombola, Kinderschminken und noch vieles mehr.
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