LIFETIME-Studie sucht Menschen mit Prädiabetes – vielleicht interessant für Eltern, Großeltern und Angehörige

Auch wenn sich Diabetes-Kids.de in erster Linie an Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes richtet, möchten wir gelegentlich auch auf seriöse Forschungsprojekte aufmerksam machen, die für Eltern, Großeltern, Angehörige oder Freunde unserer Community interessant sein könnten.

Aktuell sucht das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) Teilnehmende für die bundesweit durchgeführte LIFETIME-Studie.

Worum geht es in der LIFETIME-Studie?

Viele Menschen haben bereits über längere Zeit erhöhte Blutzuckerwerte, bevor sich ein Typ-2-Diabetes entwickelt. Dieser Zustand wird als Prädiabetes bezeichnet.

In der LIFETIME-Studie wird untersucht, ob das Medikament Dapagliflozin in Kombination mit einer Lebensstilintervention bei Menschen mit Prädiabetes dazu beitragen kann, die Blutzuckerwerte wieder zu normalisieren.

Darüber hinaus möchten die Forschenden herausfinden, welchen Einfluss die Behandlung unter anderem auf Herz und Nieren hat und ob mögliche positive Effekte auch nach Absetzen des Medikaments bestehen bleiben.

Wer kann grundsätzlich teilnehmen?

Gesucht werden:

Frauen und Männer zwischen 35 und 75 Jahren

mit einem BMI ab 20 kg/m²

mit bereits erhöhten Blutzuckerwerten bzw. Prädiabetes

die noch keinen manifesten Diabetes haben

Was erwartet die Teilnehmenden?

Die Studie dauert insgesamt ein Jahr. Davon erfolgt über sechs Monate eine Behandlung mit der Studienmedikation.

Vorgesehen sind insgesamt sieben Untersuchungstage mit unterschiedlichen Untersuchungen, darunter:

Blut-, Urin- und Stuhlanalysen

Untersuchungen von Herz und Nierenfunktion

Blutzuckeranalysen

Ganzkörper-MRT zur Untersuchung der Körperfettverteilung und des Herzens

Untersuchung der Mikrogefäße der Haut

Zusätzlich beinhaltet die Studie eine Lebensstilintervention und eine engmaschige Kontrolle der Blutzuckerwerte.

Nach Abschluss der gesamten Studie erhalten Teilnehmende eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro.

Teilnahme an mehreren Studienzentren in Deutschland möglich

Die LIFETIME-Studie wird an mehreren Studienzentren in Deutschland durchgeführt.

Wer selbst erhöhte Blutzuckerwerte bzw. Prädiabetes hat oder jemanden kennt, für den die Studie interessant sein könnte, findet hier weitere Informationen sowie die Ansprechpartner der Studienzentren:

Alle wichtigen Informationen zur Studie sind außerdem im verlinkten LIFETIME-Flyer zusammengefasst.

https://www.dzd-ev.de/forschung/klinische-studien/lifetime

Die Studie wird im Rahmen des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung durchgeführt und durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert.

Hinweis: Diabetes-Kids.de ist nicht an der Durchführung der Studie beteiligt. Wir unterstützen das Forschungsteam lediglich bei der Information über die laufende Teilnehmendensuche.