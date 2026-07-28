Moderne Diabetestechnik hat das Leben vieler Familien enorm erleichtert. Doch Insulinpumpen, CGM-Systeme und AID-Systeme werden häufig zunächst für Erwachsene entwickelt und anschließend für Kinder angepasst. Dabei ist der Diabetesalltag eines Kindes in vielerlei Hinsicht ein völlig anderer.

Genau darauf macht Derek Brandt vom Diabetes Center Berne in einem aktuellen Beitrag aufmerksam: Kinder mit Typ-1-Diabetes sind keine „kleinen Erwachsenen“. Und deshalb sollte Diabetestechnik auch nicht einfach nur eine kleinere Version dessen sein, was für Erwachsene funktioniert. Die entscheidende Frage müsse vielmehr sein: Wie kann Technik so entwickelt werden, dass sie sich an das Leben von Kindern anpasst – und nicht umgekehrt?

Ein Kinderalltag ist kaum planbar

Kinder wachsen, bewegen sich spontan, toben, treiben Sport und essen nicht immer das, was fünf Minuten vorher noch geplant war. Besonders bei jüngeren Kindern können Aktivität, Aufregung, Krankheit oder auch ein Wachstumsschub den Insulinbedarf deutlich verändern.

Dazu kommt: Ein kleines Kind kann häufig noch gar nicht zuverlässig sagen, dass es sich gerade „komisch“ fühlt oder eine Unterzuckerung vermutet. Eltern müssen deshalb Verhalten beobachten, Glukosewerte interpretieren und oft innerhalb kurzer Zeit Entscheidungen treffen.

Diabetesmanagement bei Kindern bedeutet deshalb sehr viel mehr als Insulin abzugeben.

Technik hilft – nimmt den Diabetes aber nicht vollständig ab

CGM-Systeme, Insulinpumpen und insbesondere automatisierte Insulindosierungssysteme (AID) haben in den vergangenen Jahren große Fortschritte gebracht.

Interessant ist jedoch: Eine 2026 veröffentlichte Untersuchung zur Nutzung von Diabetestechnik in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt, dass AID-Systeme gerade bei Jugendlichen besonders häufig eingesetzt werden. Rund 81 Prozent der 10- bis 19-Jährigen in der untersuchten Gruppe nutzten ein AID-System.

Gleichzeitig war ausgerechnet bei Jugendlichen die Zufriedenheit mit diesen Systemen geringer als bei älteren Nutzern. Auch die diabetesbezogene Belastung war bei jüngeren Menschen höher.

Das zeigt: Mehr Automatisierung bedeutet nicht automatisch weniger Belastung.

Ein System kann Glukosewerte überwachen und die Insulinabgabe anpassen. Es kann aber nicht wissen, dass ein Kind gleich spontan Fußball spielt, beim Kindergeburtstag doch noch ein zweites Stück Kuchen isst oder sein Pausenbrot in der Schule unangetastet wieder mit nach Hause bringt.

Diabetestechnik sollte vom Kind aus gedacht werden

Die spannende Frage für die nächste Generation von Diabetesprodukten lautet deshalb nicht nur:

Wie können wir den Glukosewert noch besser regulieren?

Sondern auch:

Wie können wir das Leben des Kindes einfacher machen?

Dazu gehören beispielsweise möglichst kleine und robuste Geräte, eine einfache Bedienung und möglichst wenig zusätzliche Aufgaben im Alltag. Systeme sollten auch mit Situationen zurechtkommen, die bei Kindern völlig normal sind: spontane Bewegung, wechselnde Mahlzeiten oder stark schwankender Insulinbedarf.

Genauso wichtig ist der Blick auf Eltern und andere Betreuungspersonen. Gerade bei kleineren Kindern sind schließlich nicht sie selbst die eigentlichen „Diabetesmanager“, sondern Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte.

Kinder sollen Kinder bleiben dürfen

Bei aller Begeisterung über neue Technik darf eines nicht vergessen werden:

Das eigentliche Ziel einer guten Diabetestherapie ist nicht der perfekte Glukoseverlauf auf dem Bildschirm. Es ist ein möglichst normales Leben mit Diabetes.

Ein Kind sollte beim Fußballspielen nicht zuerst an seine Insulinpumpe denken müssen. Es sollte auf einem Kindergeburtstag Kind sein dürfen. Und Jugendliche sollten nicht das Gefühl bekommen, ihr Alltag müsse sich ständig nach ihrer Diabetestechnik richten.

Technik ist dann besonders gut, wenn sie möglichst unauffällig im Hintergrund arbeitet und dem Kind Freiraum gibt.

Was wir uns von zukünftiger Diabetestechnik wünschen

Die Entwicklung der vergangenen Jahre macht Hoffnung. CGM und AID-Systeme haben den Diabetesalltag bereits deutlich verändert.

Der nächste Schritt sollte jedoch sein, Kinder noch stärker von Anfang an in die Entwicklung neuer Systeme einzubeziehen – ebenso ihre Eltern und Diabetes-Teams.

Denn vielleicht sollte bei einer neuen Insulinpumpe oder einem neuen AID-System künftig nicht nur gefragt werden:

„Funktioniert das System auch bei Kindern?“

Sondern vielmehr:

„Würden wir dieses System genau so entwickeln, wenn Kinder von Anfang an unsere wichtigsten Nutzer wären?“

Das wäre ein wichtiger Perspektivwechsel.

Quelle und Anstoß:

Derek Brandt, Diabetes Center Berne: Children with Type 1 Diabetes Are Not Small Adults, LinkedIn, Juli 2026.