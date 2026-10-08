Verlässliche medizinische Versorgung für Kinder mit chronischen Erkrankungen in der Schule

Kinder mit Typ-1-Diabetes müssen auch während des Schulbesuchs zuverlässig die medizinische Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Eine aktuelle Petition beim Thüringer Landtag fordert, dass ärztlich verordnete Behandlungspflege für Kinder mit chronischen Erkrankungen während der Schulzeit verlässlich sichergestellt wird – ohne dass Familien durch ungeklärte Zuständigkeiten zwischen Krankenkassen, Eingliederungshilfe oder anderen Leistungsträgern belastet werden.

Auch Familien von Kindern mit Typ-1-Diabetes kennen solche Situationen: Wer übernimmt notwendige Unterstützung im Schulalltag? Wer ist zuständig? Und warum müssen Eltern oftmals selbst dafür kämpfen, dass die medizinische Versorgung ihres Kindes während der Schulzeit gewährleistet ist?

Die Petition möchte dazu beitragen, hier mehr Klarheit und Verlässlichkeit zu schaffen.

Auch wenn sich die Petition konkret an den Thüringer Landtag richtet, betrifft das zugrunde liegende Thema Familien mit chronisch kranken Kindern weit über Thüringen hinaus.

Wer das Anliegen unterstützen möchte, kann die Petition beim Thüringer Landtag mitzeichnen:

https://petitionen.thueringer-landtag.de/petition/verlaessliche-medizinische-behandlungspflege-fuer-kinder-mit-chronischen-erkrankungen-waehrend-des-schulbesuchs