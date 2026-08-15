Insulin und Medikamente in Schule und Ganztag: Was Eltern wissen sollten

Dürfen Lehrkräfte Insulin geben? Wer darf eine Insulinpumpe bedienen? Was passiert bei einer schweren Unterzuckerung? Und wer haftet, wenn etwas schiefgeht? Gerade für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes sind diese Fragen bei Schule und Ganztagsbetreuung von großer Bedeutung.

Ein aktueller Ratgeber des Informationsportals gebundene-ganztagsschule.de fasst die wichtigsten Regelungen zur Medikamentengabe in Schule und Ganztagsbetreuung zusammen. Wir haben uns die Informationen angesehen und möchten auf das Angebot aufmerksam machen.

Auch unterwiesene Betreuungspersonen können bei Diabetes unterstützen

Ein verbreitetes Missverständnis ist, dass Lehrkräfte oder Betreuungspersonal grundsätzlich keine Maßnahmen übernehmen dürften, bei denen beispielsweise eine Injektion notwendig ist.

So pauschal stimmt das nicht.

Die Unfallkasse Hessen zählt ausdrücklich verschiedene Tätigkeiten zu den sogenannten medizinischen Hilfsmaßnahmen, die nach entsprechender Einweisung auch von unterwiesenen Personen ohne medizinische Fachausbildung übernommen werden können. Dazu gehören unter anderem:

Blutzucker messen

einen Insulin-Pen einstellen

subkutane Insulininjektionen verabreichen

eine Insulinpumpe bedienen

Entscheidend sind eine geeignete Person, eine fachgerechte Einweisung und klare Absprachen zwischen Eltern und Schule.

Das kann besonders bei jüngeren Kindern mit Typ-1-Diabetes wichtig sein, die ihr Diabetesmanagement noch nicht vollständig selbstständig übernehmen können.

Am besten alles schriftlich vereinbaren

Eltern sollten möglichst frühzeitig mit der Schule beziehungsweise dem Träger der Ganztagsbetreuung klären, welche Unterstützung ihr Kind benötigt und wer diese übernehmen kann.

Sinnvoll ist eine schriftliche Vereinbarung, in der beispielsweise festgelegt wird:

welche Unterstützung das Kind benötigt,

welches Medikament gegeben werden soll,

welche Dosierung beziehungsweise Vorgehensweise vorgesehen ist,

wer die Aufgabe übernimmt,

wie diese Person eingewiesen wurde,

wo Medikamente und Notfallmedikamente aufbewahrt werden,

was in einer Notfallsituation zu tun ist.

Die Unfallkassen stellen hierfür teilweise Mustervereinbarungen und Notfallpläne zur Verfügung. Die Unfallkasse Hessen bietet beispielsweise auch einen speziellen Notfallplan für schwere Unterzuckerungen sowie für schwere Unterzuckerungen mit Glukagongabe an.

Müssen Lehrkräfte Insulin geben?

Auch diese Frage lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten.

Es gibt keine einheitliche Regelung für sämtliche Schulen in Deutschland. Ob und in welchem Umfang eine Verpflichtung zur Übernahme medizinischer Hilfsmaßnahmen bestehen kann, hängt unter anderem vom jeweiligen Landes-, Schul- und Dienstrecht sowie von einer konkreten Aufgabenübertragung ab.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) weist deshalb darauf hin, dass die jeweiligen Regelungen des Bundeslandes berücksichtigt werden müssen.

Eltern sollten die konkrete Situation daher möglichst früh mit Schulleitung und Betreuungsträger besprechen – idealerweise nicht erst am ersten Schultag.

Wichtig: Alltag und Notfall sind zwei unterschiedliche Situationen

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer geplanten Medikamentengabe im normalen Schulalltag und einer akuten Notfallsituation.

Für regelmäßig notwendige Unterstützung sollten klare Vereinbarungen, ärztliche Angaben und eine entsprechende Einweisung vorhanden sein.

In einem akuten medizinischen Notfall gilt dagegen die allgemeine Pflicht zur Ersten Hilfe. Ein fehlendes Formular bedeutet also nicht, dass bei einer schweren Unterzuckerung oder einer anderen lebensbedrohlichen Situation einfach abgewartet werden darf.

Auch deshalb sind individuelle Notfallpläne so wichtig: Sie geben Lehr- und Betreuungspersonen Sicherheit und beschreiben möglichst eindeutig, woran eine Notfallsituation erkannt wird und was anschließend zu tun ist.

Auch die praktischen Bedingungen vorher klären

Neben den rechtlichen Fragen lohnt es sich, beim Gespräch mit der Schule ganz praktische Dinge anzusprechen.

Zum Beispiel:

Wo kann das Kind in Ruhe sein Diabetesmanagement durchführen?

Wer ist während der Ganztagsbetreuung konkret ansprechbar?

Sind diese Personen auch bei Ausflügen oder Klassenfahrten dabei?

Wo befindet sich das Notfallmedikament?

Wer wurde in die Bedienung der Insulinpumpe oder die Insulingabe eingewiesen?

Was passiert bei Krankheit oder Urlaub der zuständigen Betreuungsperson?

Gerade im Ganztag verbringt ein Kind viele Stunden in der Schule. Deshalb reicht es nicht, lediglich zu klären, ob Unterstützung möglich ist. Wichtig ist auch, wie sie im täglichen Schulablauf praktisch funktioniert.

Weiterführender Ratgeber zur Medikamentengabe

Das Portal „Gebundene Ganztagsschule“ hat die rechtlichen und organisatorischen Fragen ausführlicher zusammengestellt:

➡️ Medikamentengabe in der Ganztagsschule: Rechte, Pflichten und praktische Lösungen

Der Beitrag geht unter anderem auf Ermächtigungen, ärztliche Verordnungen, Haftung, Versicherungsschutz und die Übernahme medizinischer Hilfsmaßnahmen ein.

Da schulrechtliche Regelungen teilweise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind, kann ein solcher Ratgeber jedoch nur eine allgemeine Orientierung bieten. Im konkreten Fall sollten Eltern die für ihre Schule beziehungsweise ihr Bundesland geltenden Vorgaben klären.

Ergänzend: Allergien und Notfallmedikamente

Viele der organisatorischen Fragen betreffen nicht nur Kinder mit Typ-1-Diabetes. Bei schweren Allergien stellt sich beispielsweise ebenfalls die Frage, wie Notfallmedikamente aufbewahrt und wer im Ernstfall handeln darf.

Dazu gibt es einen zweiten ausführlichen Ratgeber:

➡️ Allergien in der Ganztagsschule: Notfallplan, Medikamente und sichere Betreuung

Dort werden unter anderem Anaphylaxie-Notfallplan, Ermächtigungsbescheinigung, Aufbewahrung des Notfallsets und die Schulung des Betreuungspersonals erläutert.

Weitere offizielle Informationen

Für Eltern und Schulen sind darüber hinaus insbesondere die Informationen der gesetzlichen Unfallversicherung hilfreich:

➡️ Unfallkasse Hessen: Medizinische Hilfsmaßnahmen und Medikamentengabe in der Schule

➡️ DGUV Information 202-091 „Medikamentengabe in Schulen“

Unser Tipp für Familien

Sprecht möglichst vor Schulbeginn oder vor dem Start der Ganztagsbetreuung mit Schulleitung und Betreuungsteam. Legt gemeinsam fest, welche Unterstützung euer Kind benötigt, wer sie übernimmt und was im Notfall zu tun ist.

Je klarer die Abläufe vorher besprochen und dokumentiert sind, desto mehr Sicherheit haben alle Beteiligten – vor allem das Kind selbst.

Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle medizinische oder rechtliche Beratung. Schul- und dienstrechtliche Regelungen können sich je nach Bundesland unterscheiden.

Quelle: gebundene-ganztagsschule.de; ergänzende fachliche Informationen: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und Unfallkasse Hessen.