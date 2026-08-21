BÄRT1 kommt in die Schule

BÄRT1 ist ganz aufgeregt. Bald ist sein erster Schultag!

Der Schulranzen steht schon bereit, die Stifte sind gespitzt und auch die Schultüte wartet schon.

BÄRT1 freut sich auf seine neue Klasse, auf spannende Geschichten, auf Rechnen, Malen, Sport und natürlich auf die Pausen.

Aber BÄRT1 hat noch etwas Besonderes dabei: seinen Typ-1-Diabetes.

Was kommt mit in die Schultasche?

Neben Heften, Brotdose und Mäppchen braucht BÄRT1 noch ein paar andere Dinge.

Zum Beispiel:

Traubenzucker

einen kleinen Snack

sein Handy oder CGM-Lesegerät

seine Insulinpumpe

Ersatzmaterial

und alles, was er sonst für seinen Diabetes braucht

BÄRT1 weiß: Das ist ganz normal. Andere Kinder brauchen vielleicht eine Brille, ein Asthmaspray oder etwas anderes. BÄRT1 braucht eben seine Diabetes-Sachen.

Meine Lehrer wissen Bescheid

Bevor die Schule beginnt, erklären BÄRT1s Eltern den Lehrerinnen und Lehrern, was wichtig ist.

Sie sagen zum Beispiel:

„Wenn BÄRT1s Zucker zu niedrig ist, braucht er schnell Traubenzucker und einen Snack.“

Und:

„Wenn sein Handy piept, spielt er nicht unbedingt damit. Vielleicht meldet sich gerade sein Sensor.“

Das findet BÄRT1 gut. Dann muss er nicht immer alles selbst erklären.

Darf BÄRT1 beim Sport mitmachen?

Na klar!

BÄRT1 kann rennen, spielen, turnen und toben wie die anderen Kinder auch.

Manchmal muss er vorher seinen Zucker anschauen oder einen kleinen Snack essen. Vielleicht muss er auch zwischendurch eine Pause machen.

Aber Typ-1-Diabetes bedeutet nicht, dass BÄRT1 nur zuschauen muss.

Und was ist mit Ausflügen?

Auch bei Ausflügen möchte BÄRT1 dabei sein.

Ob Zoo, Museum, Wandertag oder Klassenfahrt: Seine Diabetes-Sachen kommen einfach mit.

Manchmal muss vorher etwas mehr geplant werden. Aber BÄRT1 findet:

Nur weil ich Diabetes habe, möchte ich nichts verpassen!

Manchmal kommt jemand mit

Manche Kinder mit Typ-1-Diabetes brauchen in der Schule noch etwas mehr Hilfe. Dann kann zum Beispiel auch eine Schulbegleitung dabei sein.

Sie kann BÄRT1 unterstützen, wenn er Hilfe mit seinem Diabetes braucht – zum Beispiel beim Blick auf den Sensor, beim Essen, beim Sport oder wenn sein Zucker einmal zu hoch oder zu niedrig ist.

Und auch bei einem Ausflug oder einer Klassenfahrt kann manchmal eine Begleitperson mitkommen, wenn BÄRT1 diese Unterstützung braucht.

BÄRT1 findet das gut:

„Hilfe zu bekommen ist manchmal wichtig, damit ich überall mitmachen kann! “

BÄRT1 muss nicht alles alleine können

Manches kann BÄRT1 schon selbst.

Er kann vielleicht seinen Sensor anschauen oder sagen, wenn er sich komisch fühlt.

Aber manchmal braucht er Hilfe.

Und das ist völlig okay.

Auch andere Kinder müssen nicht alles alleine schaffen. Dafür sind Erwachsene da.

Endlich geht es los!

Dann ist der große Tag da.

BÄRT1 setzt seinen Schulranzen auf, nimmt seine Schultüte und läuft zur Schule.

Sein Herz klopft ein bisschen schneller.

Wer sitzt wohl neben ihm?

Wie ist seine Lehrerin oder sein Lehrer?

Was gibt es in der Pause?

Und welche neuen Freunde wird er finden?

Sein Diabetes ist natürlich auch dabei.

Aber für BÄRT1 ist etwas anderes viel wichtiger:

Heute ist er ein Schulkind!

BÄRT1 sagt:

„Mein Diabetes gehört zu mir. Aber ich bin viel mehr als mein Diabetes!“

BÄRT1 wünscht allen Kindern, die jetzt in die Schule kommen, einen tollen ersten Schultag, nette Freunde und ganz viel Spaß beim Lernen und Entdecken!

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!