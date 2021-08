Digitaler Düsseldorfer Diabetes-Tag 2021

Samstag, 11. September 2021, 10:00 - 13:30



Seit knapp 20 Jahren informiert der Düsseldorfer Diabetes-Tag seine Besucherinnen und Besucher umfassend über aktuelle Entwicklungen und Technologien im Bereich Diabetes.

Um Menschen mit Diabetes in ihrem Alltag sowie interessierte Personen auch in der aktuellen Zeit zu unterstützen, werden die Vorträge und Live-Diskussionen am 11. September 2021 ab 10 Uhr wieder komplett in einem digitalen Format auf www.duesseldorfer-diabetestag.de angeboten. Themenfelder der diesjährigen Veranstaltung sind unter anderem neue Diabetesklassifikationen, Diabetes-Technologien, Ernährung und Bewegung, Folgeerkrankungen sowie neue Entwicklungen beim Diabetes-Management und Insulinpumpen.

Live-Diskussionen mit Expertinnen und Experten

In 3 aufeinanderfolgenden Live-Diskussionen werden am 11.09 Diabetes-Expertinnen und Experten die folgenden Themen erörtern:

Neue Strategien zur Therapie der nicht-alkoholischen Fettleber (10:00 bis 11:00 Uhr)





Digitalisierung in der Diabetologie (11:00 bis 12:00 Uhr)





Diabetes und Motivation (12:00 bis 13:30 Uhr)

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit an der interaktiven Live-Diskussion teilzunehmen und über einen Live-Chat Ihre persönlichen Fragen direkt an die Expertinnen und Experten zu stellen.

Videopräsentationen und Erfahrungsberichte

Zusätzlich zu den Live-Diskussionen werden ab dem 11. September mehr als 15 vertonte Videopräsentationen und 4 Erfahrungsberichte im Podcast-Format auf der Website des Düsseldorfer Diabetes-Tages veröffentlicht. Einen Überblick über die Themen erhalten Sie schon jetzt auf www.duesseldorfer-diabetestag.de/programm/

Weitere Informationen

Die Teilnahme sowie das Abrufen der verschiedenen digitalen Informationsformate ist kostenlos und eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich. Alle Formate werden zudem bis Ende des Jahres weiterhin auf der Veranstaltungswebsite online abrufbar sein.

Weitere Infos zum Düsseldorfer Diabetes-Tag erhalten Sie auf der Website www.duesseldorfer-diabetestag.de sowie bei Facebook www.facebook.com/duesseldorfer.diabetestag und Instagram www.instagram.com/duesseldorfer_diabetestag/

