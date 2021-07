Online: Schulkinder mit Typ 1 Diabetes

Mittwoch, 29. September 2021, 19:00 - 20:30



Die Schulzeit ist für jedes Kind eine spannende Zeit mit neuen Freunden und Eindrücken. Bei Kindern mit Typ-1-Diabetes bringt der Schulalltag besondere Umstände mit sich und erfordert von Anfang an ein gewisses Maß an Selbstdisziplin.

Was können Sie bereits vor der Einschulung tun bzw. welche Dinge sollte Ihr Kind unbedingt trainieren? Welche Rolle/ Aufgaben kann das Lehrpersonal in Absprache übernehmen bzw. welche rechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? Was ist beim Sportunterricht zu beachten und wie kann Ihr Kind mit auf Klassenfahrt?

Welche Anlaufstellen bieten Familien Unterstützung an?

Über diese und weitere Themen sprechen wir mit Ihnen, geben praktische Tipps und nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.

Bitte melden Sie sich bis zum 27.September 2021 verbindlich bei uns an.