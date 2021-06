Ingolstadt: Infoabend - 100 Jahre Insulin für eine individuelle Diabetestherapie

Freitag, 11. Juni 2021, 19:00 - 20:30



Am 27. Juli 1921 isolierten die Mediziner Frederick Banting und Charles Best erstmals Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden.

Sie legten damit den Grundstein für die erste wirksame Behandlung des Diabetes mellitus. Millionen Typ-1 und Typ-2 DiabetikerInnen weltweit spritzen Insulin bzw. tragen eine Insulinpumpe. Heute steht eine ganze Bandbreite von Insulinen zur Verfügung.

Im Umgang mit Insulinen ist vor allem wichtig: Wann wird gespritzt und wie lange wirkt es eigentlich? Worin liegen die Unterschiede oder wovon hängt die Wirkung ab? Diese und weitere Fragen klären wir an diesem Abend gemeinsam mit Ihnen und unserer Referentin Frau Silke Müller-Pistor (Diabetesberaterin KJF Kliniken St. Elisatbeth / Neuburg Donau).

Melden Sie sich bei Interesse an unter ingolstadt@diaexpert.com – bitte Ihre E-Mail-Adresse nicht vergessen. Einen Tag vor dem Workshop versenden wir den Zugangslink – nehmen Sie an diesem Workshop per Computer, Tablet oder Smartphone tei