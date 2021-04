Donnerstag, 22. April 2021, 17:00 - 20:00



Aufrufe : 18

Medtronic möchte Euch ganz herzlich zu unserem Event am Donnerstag, 22. April 2021 von 17.00-20.00 Uhr anlässlich der Produkteinführung des MiniMed™ 770G Systems einladen. Durch die integrierte Bluetooth®-Technologie in der MiniMed™ 770G ist eine Softwareaktualisierung auf zukünftige Algorithmen generell möglich1. Daher haben sie auch schon erste Informationen zur nächsten Pumpengeneration, der MiniMed™ 780G, für Euch vorbereitet. Der erste Teil der Veranstaltung gilt dem informellen Austausch. Im zweiten Teil hat Medtronic ein Symposium für Euch vorbereitet. Im dritten Teil habt Ihr die Möglichkeit, in kleineren virtuellen Räumen in den Austausch zu gehen.

Für die Anmeldung zum Event klickt hier oder geht auf:

www.medtronic-diabetes.de > Produkte > MiniMed 770G > Anmeldung Event

Die Teilnahme am Event ist kostenfrei und richtet sich an Menschen mit Typ-1-Diabetes.



Hier die Agenda des Events:

Agenda Donnerstag, 22. April 2021; 17.00 – 20.00 Uhr

Ab 17:00 - Einlass und Vorprogramm: Medtronic Lounge

Gerne könnt ihr vorab in der Lounge mit anderen Teilnehmer*innen oder Medtronic Mitarbeitern*innen chatten und sich an Messeständen zu unseren aktuellen Service-Angeboten informieren: Kundenservice CareLink Software Technische Einweisungen StartRightSM

Gerne könnt ihr vorab in der Lounge mit anderen Teilnehmer*innen oder Medtronic Mitarbeitern*innen chatten und sich an Messeständen zu unseren aktuellen Service-Angeboten informieren: 18:00-19.00 Uhr - Offizieller Start der Veranstaltung: Medtronic Symposium (Live Show) Begrüßung & Einführung Produktvorstellung MiniMed™ 770G System Erfahrungen im Umgang mit dem MiniMed™ 770G & 780G System Erfahrungsberichte Anwender*innen

Ab 19:00 - Medtronic Gruppen Sessions (Fragen & Antworten)

Im Anschluss an das Symposium habt ihr die Möglichkeit in kleinen virtuellen Räumen mit Euren Ansprechpersonen im Außendienst und anderen Teilnehmer*innen zu sprechen und in den regen Austausch zu gehen.