Dexcom D>>TALK - Neuigkeiten aus dem Bereich der Diabetestechnologie

Montag, 15. November 2021, 19:00 - 21:00



Aufrufe : 5

Montag, 15.11.2021 – 19:00-21:00 Uhr – D>>TALK - In Kooperation mit der Charité Berlin - ECHT* KONTINUIERLICH

mit unseren Referenten Dennis Heider (Dexcom), Ulrike Thurm (Diabetesberaterin DDG ), Dr. med. Katarina Braune (Ärztin in Weiterbildung, BIH Digital Clinician Scientist, Charité Berlin), Andreas May (Patient mit Typ-1-Diabetes & Nutzer eines DIY Closed Loop Systems) & Saskia Wolf (Spezialistin Recht, Open Projekt) im virtuellen Schulungsraum.

Agenda

19:00 Uhr Dennis Heider

Begrüßung, warum diese online Seminarreihe, Features des Dexcom G6, spezielle Themen Dexcom 19:15 Uhr Ulrike Thurm

Neuigkeiten aus dem Bereich der Diabetestechnologie – welche Systeme gibt es und welches System kann was? 19:45 Uhr Dr. med. Katarina Braune

Open-Untersuchungsergebnisse der DIY Closed Loop Systeme und noch viel mehr 20:15 Uhr Andreas May

Warum nutze ich ein DIY Closed Loop System?

20:30 Uhr Saskia Wolf

Die Looper Community – pay it forward

20:45 Uhr Dexcom G6: Partnerschaften mit Pumpen- und Pen-Herstellern – aktueller Stand und Ausblick 21:00 Uhr Diskussions- und Fragerunde (per Chat und live) & Verabschiedung durch Dexcom

Persönliche Fragen werden im Anschluss von den jeweiligen Referenten im Chat und im Nachgang per E-Mail beantwortet.

Kostenfreie Anmeldung

1. Erstellen Sie sich auf unserer digitalen D>>TALK Plattform ein Benutzerkonto.

>> Füllen Sie das Anmeldeformular zum Benutzerkonto aus & erstellen Sie einen eigenen Benutzernamen sowie ein Passwort.

2. Warten Sie auf Ihre Bestätigungs-Email und klicken Sie in den darin enthaltenen Link zur Bestätigung Ihres Benutzerkontos

3. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.

4. Wählen Sie aus der Übersicht die Termine aus, an denen Sie gerne teilnehmen möchten und klicken Sie auf "Registrieren".

5. Sie finden alle Termine für die Sie sich registriert haben im Menü unter "Meine D>>TALKS"

>> Hier können Sie sich auch wieder abmelden, falls Sie mal doch nicht teilnehmen können und finden am Veranstaltungstag auch direkt den Weg zum Live-Stream.

>> Sie erhalten in der Woche vor dem Event auch nochmal eine Email, die Sie an Ihre Teilnahme erinnert und in der genau erklärt wird, wie Sie zum Live-Stream gelangen.

Bitte klicken Sie hier um direkt zu unserer digitalen D>>TALK Plattform zu gelangen.

Technische Vorraussetzungen

Eine gute & stabile Internetverbindung

Ein aktueller Browser, welcher die hochmoderne Technologie HTML5 (Web-RTC) unterstützt.

Zur Zeit sind dies Firefox, Google Chrome sowie Safari.

Zur Zeit sind dies Firefox, Google Chrome sowie Safari. Lautsprecher, damit Sie dem gesprochenem Wort des Referenten folgen können.

Die Veranstaltung wird im virtuellen Schulungsraum stattfinden. Das Tool ist webbasiert und somit ohne Installation einsetzbar.