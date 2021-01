Online-Pumpenberatung mylife YpsoPump

Donnerstag, 11. März 2021, 09:00 - 17:00



Aufrufe : 5

An diesem Tag dreht sich alles um die intuitive, einfache Insulinpumpe mit Touchscreen. Erfahren Sie nach vorheriger Terminabstimmung mehr über die wesentlichen Funktionen der kleinen und leichten Pumpe. Wir geben wichtige Tipps und beantworten gerne Ihren Fragen. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft auf die mylife Assist Kooperation mit Dexcom sowie auf das geplante mylife loop Program.

Vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Termin für eine Online-Pumpenberatung für den 11. März 2021 zwischen 9.00-17.00 Uhr. Ihr DiaExpert Fachgeschäft Ingolstadt erreichen Sie unter 0841-4567 7600 oder per E-Mail: ingolstadt@diaexpert.com.

Einen Tag vorher senden wir Ihnen einen Link per E-Mail zu – nehmen Sie so bequem von zu Hause Ihren persönlichen Termin war.

Sie interessieren sich für ein anderes Insulinpumpenmodell und/oder CGM-System? Eine Folgeversorgung steht an bzw. Sie überlegen von ICT-Therapie auf Insulinpumpen Therapie umzusteigen? Dann sprechen Sie uns an – selbstverständlich bieten wir Ihnen hierfür ebenfalls die Möglichkeit einer individuellen und herstellerneutralen Beratung an.