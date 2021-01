Patientenforum "diabinfo im Dialog"

Samstag, 6. Februar 2021, 11:00 - 12:45



Am Samstag, den 6. Februar 2021, lädt das nationale Diabetesinformationsportal diabinfo.de von 11.00 Uhr bis 12.45 Uhr zum Online-Forum "diabinfo im Dialog – digitales Patientenforum Diabetes" ein. Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist kostenfrei.

Im Mittelpunkt stehen die folgenden Themen – verständlich, aktuell und wissenschaftlich fundiert:

Subtypen des Diabetes: Was bedeutet die neue Einteilung für Vorbeugung und Behandlung?

Prof. Andreas Fritsche vom Universitätsklinikum in Tübingen berichtet über aktuelle Forschungsergebnisse und gibt einen Überblick, welche Bedeutung diese haben können für Menschen mit Prädiabetes oder mit bereits bestehendem Diabetes – in Hinblick auf Krankheitsentstehung, Behandlung und Vorbeugung, auch von Folgeerkrankungen.

Diabetes Typ F: Was tun, wenn Angehörige an Diabetes erkranken?

Prof. Bernhard Kulzer vom Diabetes Zentrum Mergentheim geht mit Angehörigen von Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes in den Dialog.

Weitere Infos sowie den Link zur Anmeldung finden Sie bei diabinfo.de