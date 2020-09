Online: Barcamp Diab2gether-Diabetes leben 2020

Vom Freitag, 9. Oktober 2020 - 17:00

Bis Samstag, 10. Oktober 2020 - 14:00



Aufrufe : 12

1. Digtales Barcamp "Diab2gether-Diabetes leben 2020"

Wann: 9.10. 17-21 Uhr und 10.10. 10-14 Uhr

Von: DBW Diabetiker Baden-Württemberg e.V.

Unser Barcamp ist eine virtuelle Konferenz, die anders als herkömmliche Konferenzen, die Teilnehmer aktiv einbindet und auffordert eigene Themen einzubringen. Am 9. und 10.Oktober geht es um das Leben mit Diabetes in 2020. Wir suchen mit diesem Event den Austausch mit allen Teilnehmern. An Tag 1 für Typ 1 können die Teilnehmer ihre Themen rund um Diabetes- seien es Medikamente, DMP, Selbstmanagement , das Leben mit Diabetes-Kids bis hin zu Alltagsthemen einbringen und diskutieren. Die Moderation am 9.Oktober übernimmt Fr. Anne Seubert. Dabei gestalten die Teilnehmer den Tag.

Für Mitglieder ist unser Barcamp kostenlos!

Für Mitglieder gehts hier lang: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=17X-mk8HG0qNI0fMcQo8WLNj6fK9XlJFqOLtN72kxQ5UNkRMSjFMWjlCR01PSU80V1REM08wOEpMMCQlQCN0PWcu

Am zweiten Tag dem 10. Oktober steht alles im Zeichen von Typ 2. Hier gibt es spannende Vorträge von namhaften Diabetologen und Fachleuten:

Unter anderem von:

Neue Technologien - Dr. Lippman Grob

DMP Was ist das? - Dr. Noumeyra Kassa

Diabetes und Depression - Dr. Andreas Schmitt

Neue Medikamente - Dr. Albrecht Dapp

Diabetischer Fuß- Redner: Dr. Wolf-Rüdiger Klare Der Austausch kommt aber nicht zu kurz! Alle Teilnehmer können sich einbringen und Erfahrungen austauschen. Moderatorin des Events ist Fr. Anne Seubert. Der Austausch kommt aber nicht zu kurz! Alle Teilnehmer können sich einbringen und Erfahrungen austauschen. Moderatorin des Events ist Fr. Anne Seubert.

Für Mitglieder ist unser Barcamp kostenlos!