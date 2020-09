Obernkirchen: Typ F Familienwochenende

Vom Freitag, 28. Mai 2021

Bis Sonntag, 30. Mai 2021



Vom 28. bis zum 30. Mai findet im JBF-Centrum Obernkirchen das beliebte Familienwochenende der Diabetiker Niedersachsen statt. Neben viel Spiel, Spaß und Information liegt der Schwerpunkt diesmal auf dem Thema Ernährung.

Für Kinder stellt das Leben mit Diabetes meist eine noch größere Herausforderung dar als für Erwachsene. Sie müssen häufig zuschauen, wenn ihre Freunde unbeschwert in die Süßigkeitentüte greifen, müssen beim Spielen oder in der Schule ihre Blutzuckerwerte im Blick behalten und beim Toben aufpassen, dass die Pumpe nicht abreißt.

Bei unserem Familienwochenende in Obernkirchen soll den Kindern daher im idyllisch im Schaumburger Land gelegenen JBF-Centrum für drei Tage eine möglichst unbeschwerte Zeit ermöglicht werden. In diesem Rahmen wird es auch wieder eine umfassende Betreuung für die Kleinsten geben, so dass die älteren Geschwister Zeit haben, am vielfältigen kindgerechten Programm teilzunehmen und die Eltern sich unbeschwert den Informationsangeboten widmen können. Typ F heißt hier natürlich auch, dass auch Geschwisterkinder ohne Diabetes herzlich miteingeladen sind.

Exklusive Informationen

Eine bewährte Idee: Während die Kleinen Spaß haben, haben ihre Eltern Zeit, sich mit Informationen zu versorgen und auszutauschen. Fast alle Familien haben regelmäßig mit ähnlichen Fragestellungen und Problemen zu kämpfen – etwa der Betreuung der Kinder in der Kita oder in der Schule. Hier wird es sicher wieder regen Austausch geben. An Vertretern von Hilfsmittelherstellern und Fachpersonal haben wir dieses Mal u.a. dabei: Nadine Handke und Silke Catterfeld von der Firma Insulet (OmniPod), Franziska Voigt von Dexcom (G6) sowie Cengiz Aydinli von Dia-log (u.a. DanaRS)

Gute Ernährung von Anfang an

Beim Programm für die Kinder liegt der Schwerpunkt bei diesem Wochenende auf dem Thema Ernährung. Entsprechend wird die „EssConcept“-Betreiberin Regina Kröger ein abwechslungsreiches und kindgerechtes Programm gestalten. „Die Kinder können dabei lernen, dass es noch andere leckere Dinge gibt als nur Pommes, Pizza und Nudeln“, kündigt die ganzheitliche Ernährungsberaterin an. An allen Tagen werde sie mit den Kindern gemeinsam kochen und backen.

Auf dem Programm stehen etwa Süßkartoffelsuppe oder auch eine alternative Schoko-Nuss-Creme. „Es geht um die Freude am Zubereiten und daran, Dinge auszuprobieren“, so Kröger. Auch Kinder mit Zöliakie haben wir natürlich wieder bedacht. Sie bekommen ebenfalls leckeres Essen, welches ihren speziellen Bedürfnissen angepasst ist.

Westernbarbecue und Cocktailparty

Zum Programm gehören neben viel Spiel, Sport und Unterhaltung auch wieder Claudias Näh- und Bastelstübchen, wo etwa individuelle Pumpentaschen angefertigt werden können. Der Freitagabend entführt am Lagerfeuer in den Wilden Westen; es gibt Country Music, Rodeoreiten und ein zünftiges Westernbarbecue. Am Samstagabend steigt dann eine Kinderdisko mit Cocktailparty. Regina Kröger wird dazu Rezepte für gesunde und alkoholfreie Drinks mitbringen.

Typ F – eine feste Institution

Ob Groß oder Klein – es werden wieder alle Besucher Spaß mit und an der familiären Gemeinschaft haben.

„Typ F“ – das ist bei uns bereits ein etabliertes Motto, welches in Anlehnung an die verschiedenen Diabetes-Typen mit dem „F“ auch die Familie sprachlich mit ins Boot holt, aber auch für „Freunde“ gelesen werden kann. In jedem Fall steht das „F“ bei uns auch für „Freizeitgestaltung“ und „Fundament“ – dies werden wir Mitte Mai in Oberkirchen wieder anschaulich unter Beweis stellen. Das Team um unsere Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie, Anke Buschmann, freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und neue wie alte Gesichter.

Begrenzte Teilnahmekapazitäten! Der Eigenanteil für Erwachsene bei Mitgliedschaft im Diabetiker Niedersachsen e.V. beträgt 65,00 EUR. Erwachsene Nichtmitglieder zahlen 180,00 EUR. Kinder sind grundsätzlich frei.

Anmeldungen ab sofort per Mail an: TypF(at)diabetiker-nds.de