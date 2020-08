Digitaler Düsseldorfer Diabetes-Tag

Samstag, 5. September 2020, 10:00 - 14:00



Düsseldorfer Diabetes-Tag 2020: ein digitales Event

Seit knapp 20 Jahren informiert der Düsseldorfer Diabetes-Tag mit seinem abwechslungsreichen Programm die Besucher über das Themenfeld Diabetes. Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage geht auch der Düsseldorfer Diabetes-Tag in diesem Jahr neue Wege und öffnet seine Türen ab 5.9.2020 auf www.duesseldorfer-diabetestag.de online.

Gemeinsam mit zahlreichen Partnern des RIN Diabetes e. V. sind verschiedene digitale Informationsformate ausgearbeitet worden, die ab dem 5. September auf der Website zu finden sind. Die Teilnahme an den verschiedenen digitalen Informationsformaten ist kostenlos und eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht nötig. Folgende Formate werden bis Ende des Jahres unter „Programm" auf der Veranstaltungswebsite online angeboten:

Live-Diskussionen mit Chatfunktion

Am 5.9.2020 erörtern Experten in 2 Live-Diskussionen aktuelle und ausgewählte Themen. Nehmen Sie an den interaktiven Live-Diskussionen zum Thema „Diabetes & Lebensstil“ (10-12 Uhr) sowie „Pumpe, CGM/FGM & Allergien“ (12-14 Uhr) teil und stellen Sie im Live-Chat Ihre persönlichen Fragen. Begleitet von einem Moderator werden Experten ausgewählte Fragen beantworten. Die Live-Diskussionen werden auch nach der Veranstaltung als Video zur Verfügung stehen.

Videopräsentationen

In diesem Jahr werden in mehr als 10 Vorträgen zu aktuellen Entwicklungen und Technologien im Vorfeld mit Experten produziert und in Form mehrerer Videopräsentationen auf der Website veröffentlicht.

Erfahrungsberichte

Im Vorfeld der Veranstaltung werden Interviews mit Menschen mit Diabetes zu unterschiedlichen Themen wie Diabetes & Psyche durchgeführt und ab dem 5.9.2020 in Textform auf der Website angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.duesseldorfer-diabetestag.de

www.facebook.com/duesseldorfer.diabetestag/

www.instagram.com/duesseldorfer_diabetestag/