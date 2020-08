Leer: Elterntreff der DSHG Leer

Aufrufe : 55857

Seit 10 Jahren gibt es am Klinikum Leer eine Elterninitiative bzw. Selbst-Hilfe-Gruppe von Eltern, deren Kinder an Typ 1 Diabetes erkrankt sind. In den letzten 10 Jahren wurden ganz tolle Aktivitäten organisiert (z.B.: Eisessen, Kletterwald, Tierpark, Bowlen, Schwimmen gemeinsam Kochen...), sehr voiele Stunden gesprochen, viel zusammen gelacht und viel Spaß gehabt.

Der regelmäßige Austausch, die Treffen und der Zusammenhalt machen unsere Kinder und uns Eltern stark und helfen bei der Bewältigung des Alltags mit Diabetes.

Wir treffen uns im Klinikum Leer im Spielzimmer im 3. Stockwerk. Bei Bedarf warten wir auch am Eingang auf neue Eltern.

Weitere Informationen über das Sekretariat der Diabetesambulanz des Klinikum Leer unter der Telefonnummer: 0491/ 861500