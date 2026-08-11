Wenn Diabetes-Technik auch Stress macht: CGM und Insulinpumpen haben nicht nur Vorteile

CGM-Systeme, Insulinpumpen und automatisierte Insulinabgabesysteme haben die Behandlung von Typ-1-Diabetes in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Sie können die Glukoseeinstellung verbessern, vor Unterzuckerungen warnen und Familien im Alltag viel Sicherheit geben. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch: Die Technik kann gleichzeitig neue Belastungen schaffen. Darüber berichtet jetzt auch das Deutsche Ärzteblatt.

Für viele Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes ist es kaum noch vorstellbar, nachts regelmäßig aufzustehen und den Glukosewert per Fingerstich zu kontrollieren. CGM-Systeme zeigen die Werte rund um die Uhr an, Alarme warnen vor kritischen Situationen und moderne AID-Systeme können die Insulinabgabe teilweise automatisch anpassen.

Das ist ein enormer Fortschritt. Aber bedeutet mehr Technik automatisch auch weniger Diabetes-Stress?

Eine im Juli 2026 in JAMA Network Open veröffentlichte Studie zeigt, dass die Antwort nicht ganz so einfach ist. Forschende der University of California Los Angeles untersuchten die Erfahrungen von Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes mit moderner Diabetestechnik. Von 945 Teilnehmenden an der Befragung machten 535 ausführlichere Angaben zu ihren Erfahrungen im Alltag. 95 Prozent von ihnen nutzten ein CGM-System und 69 Prozent eine Insulinpumpe.

Sicherheit auf der einen – neue Belastungen auf der anderen Seite

Viele Studienteilnehmende beschrieben sehr deutlich die Vorteile der Technik. CGM-Systeme können Ängste vor Unterzuckerungen reduzieren, mehr Sicherheit beim Schlafen geben und Sport oder andere Aktivitäten erleichtern.

Gleichzeitig berichteten andere über einen regelrechten Information Overload: Glukosewerte sind ständig sichtbar, Trendpfeile verändern sich und Alarme fordern Aufmerksamkeit. Dadurch kann auch das Gefühl entstehen, permanent auf den Diabetes reagieren zu müssen. Die Studie beschreibt deshalb sowohl eine Verringerung als auch eine Verstärkung von Ängsten durch moderne Diabetestechnik.

Gerade Familien mit Kindern mit Typ-1-Diabetes dürfte dieser scheinbare Widerspruch bekannt vorkommen.

Ein CGM-Alarm in der Nacht kann beruhigend sein, weil Eltern wissen, dass sie vor einer Unterzuckerung gewarnt werden. Mehrere Alarme hintereinander können aber gleichzeitig bedeuten, dass die ganze Familie kaum noch schläft.

Und die Möglichkeit, den Glukoseverlauf des Kindes jederzeit auf dem Smartphone verfolgen zu können, kann enorme Sicherheit schaffen – gleichzeitig besteht die Gefahr, dass der Blick auf die Werte immer mehr Raum im Familienalltag einnimmt.

Alarmmüdigkeit: Wenn das Warnsignal zum Dauerbegleiter wird

Ein wichtiger Punkt ist die Vielzahl der Alarme.

Die Studie beschreibt Menschen, die nachts immer wieder durch CGM-Warnungen geweckt werden. Auch bei der Arbeit oder in anderen Situationen können Pumpen- und CGM-Alarme als störend empfunden werden.

Bei Kindern und Jugendlichen kommen Schule, Klassenarbeiten, Sport, Übernachtungen bei Freunden oder Freizeitaktivitäten hinzu.

Natürlich haben sicherheitsrelevante Alarme ihren Sinn. Trotzdem kann es sinnvoll sein, gemeinsam mit dem Diabetesteam zu prüfen, welche Alarmgrenzen tatsächlich benötigt werden und welche Einstellungen möglicherweise unnötig häufig zu Warnungen führen.

Das Ziel sollte nicht sein, möglichst viele Alarme einzuschalten, sondern die richtigen Alarme zur richtigen Zeit zu erhalten.

Wenn Sensor oder Pumpe plötzlich nicht funktionieren

Ein weiterer Stressfaktor sind technische Probleme.

Sensoren können vorzeitig ausfallen, Katheter können sich lösen, Pflaster halten beim Schwimmen oder Sport nicht und Verbindungen zwischen Sensor, Smartphone und Pumpe können abbrechen.

Die Studienteilnehmenden beschrieben insbesondere den Aufwand als belastend, anschließend Ersatz beim Hersteller zu organisieren oder sich mit Versicherungen und Versorgungssystemen auseinanderzusetzen.

Auch viele Diabetes-Kids-Familien kennen solche Situationen:

Der Sensor fällt am ersten Urlaubstag aus. Das Pflaster löst sich im Schwimmbad. Ein Pod funktioniert nicht richtig. Das Handy verliert die Verbindung. Oder ausgerechnet am Wochenende ist das letzte Ersatzmaterial angebrochen.

Je stärker die Diabetestherapie von Technik abhängig wird, desto wichtiger wird deshalb auch ein funktionierender Plan B.

Reisen mit Diabetes bleibt eine logistische Aufgabe

Besonders deutlich wurde in der Studie auch der Stress rund ums Reisen.

Zusätzliches Verbrauchsmaterial muss eingepackt werden, Ersatzsensoren und Pumpenzubehör müssen mitgenommen werden und an Flughäfen kann Unsicherheit darüber entstehen, welche Sicherheitsscanner für bestimmte Geräte geeignet sind.

Für Familien potenziert sich dieser Aufwand schnell.

Insulin, Sensoren, Katheter oder Pods, Ersatzmessgerät, Teststreifen, Hypohelfer, Ladegeräte und eventuell Ersatzgeräte gehören ins Gepäck – und möglichst nicht alles in einen einzigen Koffer.

Technik erleichtert also vieles während des Urlaubs. Die Vorbereitung darauf bleibt aber häufig aufwendig.

Auch der Müll wird zunehmend zum Thema

Ein Punkt, der bislang eher selten diskutiert wird, ist die Umweltbelastung.

CGM-Sensoren, Applikatoren, Pods, Infusionssets, Batterien und Verpackungen erzeugen regelmäßig Abfall. Einige Studienteilnehmende empfanden die Menge an nicht wiederverwertbarem Material inzwischen selbst als belastend.

Die Forschenden sehen deshalb auch die Hersteller in der Pflicht, künftig stärker über recyclingfähige Materialien, kleinere Verpackungen und nachhaltigere Produktkonzepte nachzudenken.

Und wem gehören eigentlich unsere Diabetesdaten?

Mit zunehmender Vernetzung entsteht ein weiteres Thema: Datenschutz und Cybersicherheit.

CGM-Systeme und Insulinpumpen kommunizieren heute mit Smartphones, Apps und Cloud-Plattformen. Einige Teilnehmende der Studie äußerten deshalb Bedenken darüber, wo ihre Gesundheitsdaten gespeichert werden und wer darauf zugreifen kann.

Auch für Familien mit Kindern ist das ein wichtiger Punkt. Denn teilweise entstehen bereits seit dem Kleinkindalter umfangreiche digitale Gesundheitsdaten.

Hersteller sollten deshalb nicht nur sichere Systeme anbieten, sondern auch verständlich erklären, welche Daten gespeichert werden, wo sie gespeichert werden und wofür sie genutzt werden.

Wichtig: Die Studie untersuchte Erwachsene

Bei der Einordnung der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass ausschließlich Erwachsene mit Typ-1-Diabetes untersucht wurden. Die Studie stammt zudem aus einem einzigen großen US-amerikanischen Universitätsklinikum und die Teilnehmenden waren überwiegend erfahrene Techniknutzer. Die Autoren weisen selbst darauf hin, dass die Ergebnisse deshalb nicht ohne Weiteres auf alle Menschen mit Typ-1-Diabetes übertragbar sind.

Die Untersuchung zeigt also nicht, wie stark Kinder oder Eltern durch Diabetestechnik belastet werden.

Viele der beschriebenen Situationen – nächtliche Alarme, technische Ausfälle, sichtbare Sensoren, Reisevorbereitung oder der ständige Blick auf Glukosewerte – dürften Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes trotzdem bekannt vorkommen.

Unser Diabetes-Kids-Fazit

Moderne Diabetestechnik ist aus unserer Sicht einer der größten Fortschritte in der Behandlung des Typ-1-Diabetes.

CGM- und AID-Systeme können Kindern mehr Freiheit ermöglichen, Eltern Sicherheit geben und die Glukoseeinstellung erheblich erleichtern. Die wissenschaftlich belegten Vorteile der Systeme werden durch die neue Untersuchung auch keineswegs infrage gestellt.

Trotzdem sollte sich moderne Diabetestechnik nicht ausschließlich daran messen lassen, wie gut Time in Range oder HbA1c sind.

Entscheidend ist auch, wie gut ein System in das wirkliche Leben einer Familie passt.

Wie oft alarmiert es? Wie zuverlässig funktioniert es? Wie einfach bekommt man Ersatz? Wie viel Material muss ständig mitgenommen werden? Wie gut lässt sich das System beim Sport, in der Schule oder auf Reisen nutzen? Und vor allem: Entlastet die Technik das Kind und seine Familie – oder erzeugt sie an manchen Stellen zusätzlichen Druck?

Die Autoren der Studie fordern deshalb zu Recht, dass Hersteller, Behandelnde, Versicherungen und Politik neben medizinischen Ergebnissen stärker auf Alltagstauglichkeit, Verwaltungsaufwand, Nachhaltigkeit und Datensicherheit achten sollten.

Denn am Ende sollte Diabetes-Technik genau das tun, wofür sie entwickelt wurde:

Menschen mit Typ-1-Diabetes das Leben leichter machen – und nicht dafür sorgen, dass sich noch mehr im Alltag um den Diabetes dreht.

Quellen

Das Deutsche Ärzteblatt berichtete am 6. August 2026 unter der Überschrift „Nicht nur Vorteile: CGM und Insulinpumpen sorgen auch für Stress im Alltag“ über die Untersuchung.

Grundlage ist die Studie „Contemporary Diabetes Technology and the Patient Experience“ von Everett et al., veröffentlicht am 21. Juli 2026 in JAMA Network Open, DOI 10.1001/jamanetworkopen.2026.24260.