Webinar mit Mediq Diabetes zum Thema "Vorstellung des neuen DiaExpert Sensors 2" auf Diabetes-Kids Virtuell am 10. Dez. 2026 ab 19:00 Uhr.

Unter der Produktmarke DiaExpert bietet Mediq Diabetes ein neues System zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (realtime Continuous Glucose Monitoring, rtCGM) an: den DiaExpert Sensor 2.

Für wen ist der neue DiaExpert Sensor 2 entwickelt worden?

Der DiaExpert Sensor 2 unterstützt Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes bei der täglichen Diabetesbehandlung.

Was zeichnet den DiaExpert Sensor 2 aus?

Zugelassen für Kinder ab 2 Jahren: Kontinuierliche Glukosewerte für alle Altersgruppen.

Benutzerfreundlich: Klein, leicht und wasserdicht 1 für einen bequemen, unauffälligen Alltagstragekomfort.

für einen bequemen, unauffälligen Alltagstragekomfort. Datenaustausch: Einfacher Austausch von Glukosedaten mit dem Diabetes-Team (mit bis zu 20 Personen).

Umfassender Support: Willkommensprogramm, Online-Schulungen und Workshops in Mediq Diabetes-Fachgeschäften, sowie technischer Support.

Werkseitig kalibriert: Kalibrierung nicht nötig, aber möglich.

Messung im Minutentakt: Liefert sofortige Messwerte. Ohne Scannen.

Glooko Verknüpfung: Ihre Diabetesdaten auf einer Plattform zum Austausch mit Ihrem Diabetes-Team.

Smartwatch Anbindung: Mit dem DiaExpert Sensor 2 können Sie Ihre Glukosewerte direkt auf Ihrer Smartwatch überwachen(2).

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.



Hier die Details zum Event: