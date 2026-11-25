BALD ANMELDESCHLUSS: Webinar-Highlight: Neues zum Freestyle Libre CGM System von Abbott
Webinar "Neues zum Freestyle Libre CGM System von Abbott" auf Diabetes-Kids Virtuell
Wir laden Euch herzlich zu unserem kommenden Webinar am 2. Dez. auf Diabetes-Kids.de ein! Erfahrt die neuesten Entwicklungen und Funktionen des Freestyle Libre CGM Systems von Abbott. Dieses Webinar bietet Euch wertvolle Einblicke in die fortschrittliche Technologie, die das Diabetes-Management noch einfacher und effektiver macht. Seid dabei und stellt Eure Fragen direkt an unsere Experten!
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Mittwoch 2. Dez. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Referenten
|- Team von Abbott
|Host:
|Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|
1.12.2026 um 20:00 Uhr
Hier gehts zur Anmeldung
CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Freestyle Libre, Veranstaltungen, ClosedLoop, Abbott, Firmen
- Erstellt am .