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News zur Insulinpumpe

Veröffentlicht in Insulinpumpe.

Webinar-Highlight: Neues zum Freestyle Libre CGM System von Abbott

LibreWebinarWebinar "Neues zum Freestyle Libre CGM System von Abbott" auf Diabetes-Kids Virtuell

Wir laden Euch herzlich zu unserem kommenden Webinar am 2. Dez. auf Diabetes-Kids.de ein! Erfahrt die neuesten Entwicklungen und Funktionen des Freestyle Libre CGM Systems von Abbott. Dieses Webinar bietet Euch wertvolle Einblicke in die fortschrittliche Technologie, die das Diabetes-Management noch einfacher und effektiver macht. Seid dabei und stellt Eure Fragen direkt an unsere Experten!


Hier die Details zum Event:

Wann: Mittwoch 2. Dez. 2026 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Referenten - Team von Abbott
Host: Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss: 

1.12.2026 um 20:00 Uhr 

Hier gehts zur Anmeldung

CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Freestyle Libre, Veranstaltungen, ClosedLoop, Abbott, Firmen

  • Erstellt am .

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