Webinar-Highlight mit Minimed: Neues von MiniMed
Webinar mit Minimed zum Thema "Neues von MiniMed" auf Diabetes-Kids Virtuell
Am 13. Okt. 2026
Die Agenda sieht wie folgt aus:
- Das MiniMed Portfolio und Neuigkeiten
- Das MiniMed™ 780G System – ideal für Kinder
- Fragen und Antworten
Medtronic/Minimed vertreibt seit über 40 Jahren Insulinpumpensysteme für Menschen mit Diabetes Typ 1. Seitdem arbeiten wir an unserer große Vision: einem vollen Closed Loop – ein Pumpensystem, dass komplett eigenständig die Insulinabgabe regelt. Das MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor ist für Personen mit Diabetes-Typ-1 ab 2 Jahren und ab 6 Insulineinheiten Tagesgesamtinsulinbedarf zugelassen.
Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
Euer Team von Medtronic Diabetes
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Dienstag, 23. Jun. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Referenten
|Medtronic Team
|Host:
|Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|
22.6.2026 um 20:00 Uhr
Hier gehts zur Anmeldung
CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Medtronic, Veranstaltungen, ClosedLoop, Firmen, Minimed
- Erstellt am .