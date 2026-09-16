Webinar-Highlight mit Minimed: Neues von MiniMed

Webinar mit Minimed zum Thema "Neues von MiniMed" auf Diabetes-Kids Virtuell

Am 13. Okt. 2026

Die Agenda sieht wie folgt aus:

Das MiniMed Portfolio und Neuigkeiten

Das MiniMed™ 780G System – ideal für Kinder

Fragen und Antworten

Medtronic/Minimed vertreibt seit über 40 Jahren Insulinpumpensysteme für Menschen mit Diabetes Typ 1. Seitdem arbeiten wir an unserer große Vision: einem vollen Closed Loop – ein Pumpensystem, dass komplett eigenständig die Insulinabgabe regelt. Das MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor ist für Personen mit Diabetes-Typ-1 ab 2 Jahren und ab 6 Insulineinheiten Tagesgesamtinsulinbedarf zugelassen.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Euer Team von Medtronic Diabetes

Hier die Details zum Event: