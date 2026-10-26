BALD ANMELDESCHLUSS: Webinar-Highlight: mylife Loop inklusive Liberty - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)
Webinar mit mylife Diabetes Care zum Thema "mylife Loop inklusive Liberty - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)" auf Diabetes-Kids Virtuell
Am 29. Okt. 2026 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar zum Thema "mylife Loop inklusive Liberty - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)". Ihr dürft gespannt sein!
Euch erwartet ein spannendes Webinar
In diesem Webinar stellen wir gemeinsam mit mylife Diabetes Care das AID-System mylife Loop vor. Im Mittelpunkt stehen die Vorteile für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie deren Familien. Es geht darum, wie ein automatisiertes Insulinabgabesystem den Alltag erleichtern, die Glukoseeinstellung unterstützen und für mehr Sicherheit und Entlastung sorgen kann. Natürlich gibt es auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und mehr über die praktische Anwendung zu erfahren.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Donnerstag, 29. Okt. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Referenten
|- Team von mylife Diabetes Care
|Host:
|Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|
28.10.2026 um 20:00 Uhr
Hier gehts zur Anmeldung
CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Veranstaltungen, ClosedLoop, Firmen, mylife Diabetes Care
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