Webinar-Highlight: mylife Loop inklusive Liberty - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)

Webinar mit mylife Diabetes Care zum Thema "mylife Loop inklusive Liberty - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)" auf Diabetes-Kids Virtuell

Am 29. Okt. 2026 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar zum Thema "mylife Loop inklusive Liberty - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)". Ihr dürft gespannt sein!

Euch erwartet ein spannendes Webinar

In diesem Webinar stellen wir gemeinsam mit mylife Diabetes Care das AID-System mylife Loop vor. Im Mittelpunkt stehen die Vorteile für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie deren Familien. Es geht darum, wie ein automatisiertes Insulinabgabesystem den Alltag erleichtern, die Glukoseeinstellung unterstützen und für mehr Sicherheit und Entlastung sorgen kann. Natürlich gibt es auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und mehr über die praktische Anwendung zu erfahren.



Hier die Details zum Event: