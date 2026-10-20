BALD ANMELDESCHLUSS beim Webinar-Highlight: Der Schritt zu Omnipod® 5: Einblicke in den Wechsel und die ersten Wochen
Webinar mit Insulet zum Thema "Der Schritt zu Omnipod® 5: Einblicke in den Wechsel und die ersten Wochen" auf Diabetes-Kids Virtuell
Am 27. Okt. 2025 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar über das innovative Omnipod® 5 System von Insulet, zum Thema "Der Schritt zu Omnipod® 5: Einblicke in den Wechsel und die ersten Wochen". Ihr dürft gespannt sein!
Euch erwartet ein spannendes Webinar
Omnipod® 5 ist das erste tragbare, schlauchlose Hybrid-Closed-Loop-System zur Insulindosierung, das mit dem Dexcom CGM System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) kompatibel ist.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Dienstag, 27. Okt. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Referenten
|- Team von Insulet Germany GmbH
|Host:
|Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|
26.10.2026 um 20:00 Uhr
Hier gehts zur Anmeldung
CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Veranstaltungen, ClosedLoop, Firmen, Insulet
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