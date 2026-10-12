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News zur Insulinpumpe

Veröffentlicht in Insulinpumpe.

Webinar-Highlight: Der Schritt zu Omnipod® 5: Einblicke in den Wechsel und die ersten Wochen

Medtronic – Smarte Lösungen für alleWebinar mit Insulet zum Thema "Neuigkeiten zum Omnipod®" auf Diabetes-Kids Virtuell

Am 27. Okt. 2025 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar über das innovative  Omnipod® 5 System von Insulet, zum Thema "Neuigkeiten zum Omnipod®". Ihr dürft gespannt sein!

Euch erwartet ein spannendes Webinar

Omnipod® 5 ist das erste tragbare, schlauchlose Hybrid-Closed-Loop-System zur Insulindosierung, das mit dem Dexcom CGM System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) kompatibel ist.


Hier die Details zum Event:

Wann: Dienstag, 27. Okt. 2026 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Referenten - Team von Insulet Germany GmbH
Host: Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss: 

26.10.2026 um 20:00 Uhr 

Hier gehts zur Anmeldung

CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Veranstaltungen, ClosedLoop, Firmen, Insulet

  • Erstellt am .

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