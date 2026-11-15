Webinar-Highlight: Der Schritt zu Omnipod 5®: Anwendung bei kleinen Kindern

Webinar mit Insulet zum Thema "Der Schritt zu Omnipod 5®: Anwendung bei kleinen Kindern" auf Diabetes-Kids Virtuell

Am 8. Dez. 2026 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar über das innovative Omnipod® 5 System von Insulet, zum Thema "Der Schritt zu Omnipod 5®: Anwendung bei kleinen Kindern". Ihr dürft gespannt sein!

Euch erwartet ein spannendes Webinar

Omnipod® 5 ist das erste tragbare, schlauchlose Hybrid-Closed-Loop-System zur Insulindosierung, das mit dem Dexcom CGM System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) kompatibel ist.



Hier die Details zum Event: