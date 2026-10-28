Omnipod 5 mit FreeStyle Libre 3 Plus: Ab Anfang November verschreibungsfähig

Mehr Sensorwahl für die schlauchlose AID-Therapie: Ab Anfang November 2026 wird die Kombination aus Omnipod 5 und dem FreeStyle Libre 3 Plus Sensor in Deutschland verschreibungsfähig.

Damit kommt neben Dexcom G7 eine weitere Sensoroption hinzu. FreeStyle Libre 3 Plus bietet eine Tragedauer von bis zu 15 Tagen und ist ab zwei Jahren zugelassen. Die neue Kombination betrifft ausdrücklich den Libre 3 Plus.

Wer die Kombination nutzen oder wechseln möchte, sollte die erforderlichen Schritte und die passenden Systemkomponenten mit dem Diabetes-Team und dem Versorger abstimmen.

Unsere Diabetes-Tech-Übersicht haben wir bereits entsprechend aktualisiert: Die neue Sensoroption ist bei Omnipod 5, im Systemfinder und in der Kompatibilitätsmatrix berücksichtigt – einschließlich des Hinweises auf die Verschreibungsfähigkeit ab Anfang November.

Mit den Filtermöglichkeiten könnt ihr gezielt nach eurem gewünschten Sensor und weiteren Eigenschaften suchen und die passenden Systeme vergleichen.

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