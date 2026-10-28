Omnipod 5 mit FreeStyle Libre 3 Plus: Ab Anfang November verschreibungsfähig
Mehr Sensorwahl für die schlauchlose AID-Therapie: Ab Anfang November 2026 wird die Kombination aus Omnipod 5 und dem FreeStyle Libre 3 Plus Sensor in Deutschland verschreibungsfähig.
Damit kommt neben Dexcom G7 eine weitere Sensoroption hinzu. FreeStyle Libre 3 Plus bietet eine Tragedauer von bis zu 15 Tagen und ist ab zwei Jahren zugelassen. Die neue Kombination betrifft ausdrücklich den Libre 3 Plus.
Wer die Kombination nutzen oder wechseln möchte, sollte die erforderlichen Schritte und die passenden Systemkomponenten mit dem Diabetes-Team und dem Versorger abstimmen.
Unsere Diabetes-Tech-Übersicht haben wir bereits entsprechend aktualisiert: Die neue Sensoroption ist bei Omnipod 5, im Systemfinder und in der Kompatibilitätsmatrix berücksichtigt – einschließlich des Hinweises auf die Verschreibungsfähigkeit ab Anfang November.
Mit den Filtermöglichkeiten könnt ihr gezielt nach eurem gewünschten Sensor und weiteren Eigenschaften suchen und die passenden Systeme vergleichen.
Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Freestyle Libre, ClosedLoop, Abbott, Technik, Insulet, Omnipod
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